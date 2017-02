Emocionó gesto de colectivero que paró para ayudar a un ciego a cruzar la calle

@grupofonobus chofer fono bus freno y bajo en colon donde no hay semaforos p ayudar a una persona no vidente a cruzar la callefelicitaciones pic.twitter.com/SAe0tOknfJ — Alejandra Madrid (@alejmadrid2) 2 de febrero de 2017

Lucas Ezequiel Ortega es chofer de una línea de Fono Bus en Córdoba y sorprendió a todo su pasaje cuando frenó el coche para ayudar a un ciego a cruzar la calle."En avenida Colón y Chutro diviso a un masculino no vidente que intentaba cruzar y hacía seña con la mano para que alguien lo ayude", dijo Ortega en diálogo con"Puse el freno de mano, venía con 31 pasajeros, me bajé y lo crucé", explicó el conductor."Me dijo que tenía que tomar el 70 que era como a media cuadra así que lo acompañé y después me volví, crucé la calle y seguimos el recorrido", añadió.La acción fue captada por los pasajeros que a medida que descendían lo felicitaban."Cuando llegué a Carlos Paz todos me decían que hice un buen gesto", añadió.Si bien este acto sorprendió a todos los ocupantes del colectivo, Lucas aclaró: "Tengo un pasajero no vidente a la noche que siempre viaja conmigo. Él se baja en Colón y Pedro Zanni, lo ayudo, lo llevo al otro lado de la calle donde espera el colectivo que va a Calera"."Esto es algo que uno hace con el corazón", destacó y completó: "Es algo que mis viejos me enseñaron porque si un no hace nada por el prójimo, no puede esperar nada a cambio".