La madre de Schaerer quiere que Lohrman le diga dónde está su hijo

Cristian Schaerer, hijo de un ex ministro de salud de Corrientes, fue secuestrado en la puerta de su casa en septiembre de 2003 cuando tenía 21 años por una banda integrada por el detenido y condenado Cristian Carro Córdoba, "El Ruso" Lohrman y "Potrillo" Maidana.Tras pasar 14 años prófugos, Lohrman y Maidana fueron atrapados ayer en Portugal en un intento de robo, tras lo cual Gómez señaló: "No quiero juicio, ni nada, quiero que me diga dónde está Cristian".Respecto del arresto de Lohrman, aparente jefe de la banda que secuestró a su hijo, afirmó que íntimamente "sabía que no estaba muerto, él tenía protección de alguien".Gómez dijo también que planeaba viajar a Buenos Aires para ponerse en contacto con abogados y autoridades que definan la situación de los dos detenidos y si serán extraditados a Corrientes."Quiero saber qué pasó con Cristian, quiero saber cuál fue el destino de mi hijo", reclamó.La mujer recordó que "con todos los secuestradores" que habló "todos coincidieron en que el que sabía dónde estaba mi hijo era Lohrman y por eso su detención me llenó de alegría".