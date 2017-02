Organizan una marcha contra los rugbiers denunciados por violación

Tras la denuncia por violación grupal que realizó una joven mendocina contra varios jugadores de rugby, comenzó ahora a organizarse de manera espontánea por la red social Facebook una marcha contra los deportistas. La movilización está prevista para el martes 14 de febrero a las 18 frente a la Legislatura provincial, y son miles los mendocinos que empiezan a sumarse a esta protesta y prometen hacerse presentes ese día.



Según se puede observar en los carteles de la convocatoria, la marcha se ha pensado como una forma de presión social para exigir justicia a las autoridades, bajo la consigna: "No impunidad para los campeones violadores protegidos".



Por estas horas, en el desarrollo de la causa que comanda Hernán Ríos, de la Oficina Fiscal N°15, se espera la declaración de los 7 mendocinos imputados, entre ellos seis jugadores de diferentes clubes de la provincia y el manager de la Unión de Rugby de Cuyo, así como la realización del cotejo del material genético (semen) hallado en la ropa interior y el vestido de la víctima y los estudios toxicológicos de fondo para determinar si le suministraron alguna droga amnésica mientras bailaban en la fiesta la noche del 22 de diciembre en una casa de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo. Todos quedaron libres, por no tener antecedentes, y luego de pagar una fianza personal de 150.000 pesos.



Otro episodio generó más repudio aún contra los rugbiers y la justicia provincial el día que fueron notificados de su situación procesal, ya que no enfrentaron a la prensa y fueron sacados de los tribunales por el ascensor que utilizan los funcionarios judiciales. Este viernes, el procurador general de la Corte de Mendoza, Alejandro Gullé se refirió al caso y aseguro que los jóvenes no tienen ningún privilegio, durante la esperada inauguración de la oficina fiscal de Violencia de Género. "No están presos porque no hay pruebas contundentes", expresó el funcionario judicial, y agregó: "No han recibido un trato preferencial y si usaron el ascensor fue responsabilidad de la Policía; ningún fiscal ordenó esta acción. Confío en mis fiscales, porque tienen autonomía. Si estos chicos tienen que ir presos van a ir presos".



Por su parte, el jueves pasado el gobernador de Cambiemos, Alfredo Cornejo, optó por esquivar el caso. Uno de sus funcionarios de primera línea, hermano del acusado, también estuvo en la fiesta, y tendrá que declarar en la Justicia qué pasó esa noche. "Es la Justicia la que debe investigar el caso", fueron las breves palabras del mandatario, para referirse, incómodo, a uno de los hechos que más conmocionan por estos días a los comprovincianos. Los ojos se han posado sobre dos jóvenes que estuvieron esa noche. Por un lado, el jugador de Banco Mendoza, Lisandro Biffi, hijo de César Biffi, presidente del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, quien ya ha sido imputado por abuso sexual con acceso carnal, al igual que sus compañeros de Unión Rugby de Cuyo (URC), quienes esa noche celebraban el triunfo del Seven de la República, disputado en Paraná. Por el otro lado, se encuentra su hermano, Facundo Biffi, titular de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) y entrenador de los jóvenes, quien será citado a declarar como testigo por haber estado en la fiesta, incluso bailando con la chica. "Que vaya a declarar", se limitó a decir Cornejo, dando a entender que sus funcionarios y el Ejecutivo nada tienen que ver con el supuesto delito cometido.



También han sido imputados los jugadores Maximiliano Filizzola, Ezequiel Pelaia, Ignacio Ceschin, Sebastián Vanin y Enzo Falaschi, todos menores de 25 años. En cuanto al manager del equipo, José "Gaita" Hervida, dueño de la casa donde se realizó el evento, fue imputado por abuso sexual simple.