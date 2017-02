El hermano del anestesista pidió que "no lo liberen, es un peligro"

Marcelo Billiris, el hermano del médico anestesista que está preso luego de haber golpeado salvajemente a Belén Torres, aseguró que la familia del acusado no quiere que lo liberen, ya que "se ha vuelto violento".



En diálogo con Canal 13, Marcelo dijo que él y su familia están en contra de que "los jueces liberan a una persona que está en este estado de enfermedad, que consume cocaína hace 15 años, y en los últimos dos meses fuma crack".



"Se ha vuelto violento, no lo queremos afuera. Esto no puede pasar, por más que sea mi hermano o mi primo", agregó Marcelo.



El hombre además contó que habló con sus padres sobre la posible liberación de Gerardo, y detalló que "mi madre, con mi padre convaleciente, a punto de morir de cáncer, tiene un tumor en la cabeza, me decía 'no lo quiero acá'".



Marcelo también contó que "lo fui a ver en la única visita que me permitieron y le dije 'macho, vos estás re loco, sos un peligro para la humanidad, si el juez te saca, yo te meto adentro'. No será en una penitenciaría, pero en un instituto psiquiátrico sí o sí".



"Le vengo a pedir al juez, si le da la liberación, que no me lo entregue hasta que no me de un lugar hasta que no lo pueda meter bajo custodia", dijo el hermano del anestesista, que además reveló que el acusado de golpear a varias mujeres "tuvo una rehabilitación en abril y salía cuando quería".



"No lo queremos más afuera hasta que no se note que esté bien, por él, por los demás, por su familia y por su hija. Me parece lo más normal", afirmó Marcelo.