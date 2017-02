Representantes argentinos dicen que "Caru no decide la inhabilitación de playas"

Con motivo de las versiones desencontradas sobre el estado del río Uruguay, tres miembros de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), Jorge Satto, Juan Ruiz Orrico y Eduardo Caminal, convocaron a una conferencia de prensa, acompañados por los ediles Aníbal Richard y Soledad Torres de Cambiemos."Nuestra presencia aquí marca a las claras un cambio de estilo en los manejos de este organismo, porque debemos construir en conjunto con los delegados uruguayos, algo en lo que se habían presentado muchísimas dificultades en la conformación anterior, ya que para llegar a una resolución se debe lograr un consenso entre las dos partes", comenzaron declarando los representantes del ente, en instalaciones del Hotel Plaza de Colón.Sobre el alcance de sus funciones, recordaron que la Caru "bajo ningún punto de vista puede decir si una playa tiene que estar habilitada o no, porque esa es una competencia propia de cada intendente de la costa del río Uruguay. Nosotros no enviamos ningún comunicado oficial al respecto, sino que hicimos declaraciones que fueron mal interpretadas", al ser consultados sobre una versión publicada en un diario de Paraná. Y aclararon que "el organismo se limita a poner a disposición del público en general y de los intendentes toda la información disponible para trabajar en conjunto y mitigar, en caso de que haya, los efectos contaminantes del río".También los delegados argentinos ante la Caru explicaron cómo realizan los monitoreos. "Nosotros tenemos diferentes programas para monitorear la calidad del agua del río Uruguay. Uno de ellos es el de las playas en estado trófico, que comprende la costa argentina y la uruguaya, que fue de donde surgieron los resultados que se publicaron en nuestra página web y que están disponibles para todos los profesionales, vecinos y turistas que los requieran. Estos monitoreos se realizan semanalmente en temporada de verano y mensualmente el resto del año, tanto de la parte microbiológica como la de floraciones algales que pueden variar, porque el río es un sistema dinámico que cambia sus valores de acuerdo a los vientos y las precipitaciones que modifican en forma relevante los muestreos", dieron a conocer.A los datos sobre las campañas en las playas de ambas costas "los publicamos en nuestra página web y, a su vez, los transferimos a las distintas municipalidades involucradas. A partir de ahí, se pone en juego la interpretación de cada intendente para que tome decisiones sobre las playas de su territorio, pero nuestro trabajo es hasta ahí. Tenemos el deber moral de hacer públicos los datos que tengamos, como marca la línea del gobierno nacional de difundir los datos con que se cuente, para así poder avanzar de cara al futuro y empezar a tomar decisiones para que estos valores no existan o existan dentro de los parámetros tolerables que no afecten la salud pública".Satto, Ruiz Orrico y Caminal, antes de la conferencia, mantuvieron una reunión con Mariano Rebord. "Acabamos de hablar con el intendente, como ocurrió días pasados con la jefa comunal de San José, que debemos ponernos de acuerdo y trabajar en la solución de un problema que está asumido: son algunos valores microbiológicos que superan lo esperable para la salud óptima del río y poner toda nuestra energía en solucionar el tratamiento de los efluentes y residuos crudos, con los aportes que puedan hacer las industrias e Infraestructura. Entendemos que hay un problema en el río Uruguay, pero que no es propio de Colón, por lo que es prioridad del gobierno nacional encarar estas acciones buscando el financiamiento necesario internacional, ya que son obras de saneamiento de mucho costo económico en dólares que las municipalidades no pueden afrontar, más que presentando proyectos y pidiendo financiación", concluyeron los delegados argentinos. (El Entre Ríos)