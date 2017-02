Una mujer estaba de vacaciones y falleció por hantavirus

Una mujer de 36 años que estaba de vacaciones en Monte Hermoso, murió por hantavirus. La Región Sanitaria Uno confirmó el fallecimiento de la mujer, cuya identidad no trascendió, pero se informó que era de Mendoza y se encontraba de vacaciones junto a su hijo en Sauce Grande, barrio ubicado a unos 7 kilómetros del centro del balneario bonaerense.



Oscar Bonino, titular de la dependencia del ministerio de Salud en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, dijo que lo más probable es que la mujer haya contraído la enfermedad durante su estadía en ese centro de veraneo.



"Hacía alrededor de un mes que estaba en Sauce Grande y el período de incubación de la enfermedad es de dos a seis semanas", precisó el médico quien informó que la fallecida realizó una consulta por un estado de malestar el lunes pasado en un hospital de Monte Hermoso.



"La vieron, le realizaron análisis y radiografías, pero no observaron nada anormal. A las pocas horas, se sintió peor e inmediatamente fue derivada a Bahía Blanca", comentó el profesional. Aquí fue internada en terapia intensiva y se le realizó una placa donde se comprobó un avanzado compromiso de insuficiencia respiratoria. "En muy pocas horas realizó un shock irreversible y falleció", dijo Bonino sobre el desenlace fatal del caso conocido hoy.



Agregó que se tomaron muestras post mórtem y una vez enviadas al Instituto Malbrán, se comprobó el diagnóstico de hantavirus. "Se trata de una zoonosis, una enfermedad en la que el virus es transmitido por la excreta, la orina y la saliva de un roedor, el más frecuente, el ratón colilargo, que está más difundido en la zona andina, pero se encuentra desde el norte hasta el sur del país", agregó el médico.



"Existe una posibilidad de que haya contraído el virus en Mendoza, pero estando en el límite de los períodos de incubación, como es el caso de esta mujer, trabajamos sobre la hipótesis de que se inició en Sauce Grande", agregó Bonino.



Remarcó que en el 99% de los casos, el contagio se da del roedor a la persona, por lo que recomendó que se haga un seguimiento sobre el hijo de la víctima, quien en las próximas horas regresará a Mendoza junto al ex marido de la mujer, que viajó hasta Monte Hermoso para ocuparse del traslado del cuerpo.