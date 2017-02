Se define cuál será la programación de FM Baxada y se mantiene la de LT14

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

Los abogados de Radio y Televisión Argentina (RTA) definen junto a los representantes sindicales de los empleados de LT14 y FM Baxada, cómo encausar el conflicto que se generó al notificarse que la FM Baxada deberá ser repetidora de Radio Nacional.



En el marco del conflicto, rige la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo de la Nación por 15 días hábiles, con lo cual, la programación de ambas emisoras retorna a su situación anterior al 31 de enero.



Hubo momentos de tensión ante un intento del personal de RTA de ingresar a los estudios de la FM para bajar la programación aún sabiendo la medida del Ministerio de Trabajo, informaron los locutores de Baxada, cuando volvieron al aire.



Según se prometió, no peligran las fuentes laborales de los trabajadores.



"No hubo ningún movimiento respecto a los puestos de trabajo, en ningún momento ha corrido ningún riesgo la estabilidad laboral de la gente. Desde Radio Nacional no se ha puesto en riesgo la estabilidad de trabajo de nadie y para la AM se aceptó la programación que la dirección propuso y eso está vigente", aseguró a Elonce TV, el director de LT14, Pedro Oilhaborda. "El tema de conflicto son los programas y contenidos de Baxada porque hoy está la decisión de Radio Nacional de que se pase la programación federal que está prevista", aclaró.



Es que desde Radio Nacional hay una intención de generar una programación federal y que para eso se iba a utilizar la frecuencia 93.1 de FM Baxada.



En tanto, según aclaró Oilhaborda, los contenido en AM LT14 están absolutamente garantizados y los de FM Baxada dependen de la resolución de este conflicto.



"Los trabajadores son de Radio Nacional, pertenecen tanto a la AM como a la FM y la página digital. Habrá una reubicación si esto sigue así", señaló el responsable de LT 14.



"No se trata solo de la fuente laboral, se trata del medio público porque si nos bajan la señal y tenemos que bajar toda la programación de Radio Nacional, quedaran unos 30 compañeros sin funciones", advirtió Carlos Paniagua a Elonce TV. "Qué los hacemos ?se preguntó. Si los pasamos a AM sería un sobrepoblamiento de trabajadores". Elonce.com