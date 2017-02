Arreglo provisorio: Reimpulsan agua a los barrios más afectados de Gualeguaychú

Sociedad El gesto solidario que surgió en medio de la falta de agua en Gualeguaychú

El Director General de Obras Sanitarias de Entre Ríos, Sergio Pascual, calificó como "grave" la situación que se vive en la ciudad de Gualeguaychú debido a la falta de suministro de agua por la rotura de un caño maestro hace seis días.Asimismo dijo que se están procurando obtener los materiales necesarios para realizar una reparación definitiva del inconveniente, aunque anticipó que "a futuro hay que plantearse un cambio de la red troncal en la ciudad".En tanto, fuentes municipales confirmaron que terminaron con los trabajos de reparación y desde hace ayer por la tarde comenzaron a reimpulsar el agua de red hacia los barrios más afectados. Se trata de un arreglo provisorio, debido a que, un arreglo definitivo podría tardar meses y no es conveniente hacerlo en plena temporada de altas temperaturas."Después de haber intentado colocar dos tapones y que uno de ellos no funcionara, la situación a esta altura es grave. Desde hace dos días, desde la Dirección Provincial de Obras Sanitarias se están buscando alternativas y conseguir los materiales necesarios para solucionar el problema no de manera transitoria como se ha intentado hasta ahora. Estamos hablando de un tramo de casi 6 metros de un caño maestro que ha colapsado", explicó el funcionario provincial.El titular de Obras Sanitarias de la provincia indicó que "estos materiales no se consiguen de un día para el otro". "Estamos abocados a esta tarea y hemos mantenido varios contactos con varias empresas de Buenos Aires, Concordia y otros puntos de la provincia y entre este jueves y mañana viernes estaríamos obteniendo lo necesario, pero primero, para comenzar con el arreglo definitivo se debería hacer funcionar el tapón en hasta ahora no dio resultado y en eso está trabajando la gente de la Municipalidad", detalló.Pascual anunció que en horas de la tarde de este jueves viajará a Gualeguaychú para dar la opinión sobre cómo se deberán hacer los trabajos. "Hay dos alternativas: una es primero hacer una excavación adicional de unos seis metros más sobre calle Yrigoyen y, después, pasar con un caño de PVC de 500 milímetros de diámetro ó 50 centímetros, con suficiente resistencia para soportar la presión, por el interior del caño de asbesto cemento de 695 milímetros de diámetro o 69 centímetros que está roto y hacer las correspondientes reducciones para unir ambos extremos. Es decir hacer un encamisado por el interior del caño que se rompió".El funcionario puntualizó que "la otra posibilidad es romper el canal Clavarino y colocar todo el caño completo, lo cual creo que no es prudente en estos momentos, porque además de provocar una rotura importante, estamos con un pronóstico de lluvia para el domingo y si se dan las precipitaciones el canal va a quedar completamente inundado y se va a socavar. Yo entiendo como más recomendable la primera de las alternativas. De hecho estamos ya en camino de conseguir las juntas, los acoples y las dos reducciones que hay que fabricar especialmente que son necesarios para hacer ese encamisado interior del caño que se rompió", agregó Pascual.Al ser consultado sobre los motivos por los cuales no se intentó este tipo de reparación en un primer momento, Pascual consideró que "es entendible que la Municipalidad en un principio, no se inclinara por esta solución porque la intención en el primer momento es siempre procurar reestablecer el servicio cuanto antes. Lo que hicieron técnicamente está bien, lamentablemente no dio resultado porque además no sabemos exactamente porque se produjo la rotura. No se sabe si se produjo por un exceso de presión o porque cedió una parte de la platea del canal por donde discurre el caño maestro. Esto habrá que evaluarlo pero más allá de priorizar la solución de la emergencia, es indiscutible que, a futuro, hay que evaluar seriamente un cambio de toda la red troncal con materiales actuales como el PVC".