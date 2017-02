Dejó encerradas a sus hijas de 2 y 4 años para ir a una cita

La Policía encontró a dos menores de dos y cuatro años abandonadas en una pollería de Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba.



Los efectivos fueron alertados por un vecino que escuchó los gritos desesperados de las niñas.



El comisario inspector Mario Olmedo dijo a Cadena 3: "Luego del llamado telefónico que recibimos a la medianoche, efectivos policiales fueron y levantaron la persiana para que puedan salir".



"Una vez rescatadas, fueron trasladadas a la comisaría 18 donde se le brindó contención, se le consiguió ropita ?porque estaban con el torso desnudo? y a las 7.30 apareció la madre", contó.



"Dijo que las había dejado porque tenía una cita pero que estaban al cuidado de la hermana mayor. Eso no se corroboró, no apareció aún la hermana", dijo.



E informó que a las niñas las llevaron a un instituto donde se las cuidará.



"Aún estamos arreglando directivas con la madre. Vamos a ver si habrá algún tipo de imputación", culminó



La mujer es oriunda de Misiones, y no tiene marido. Es inquilina del lugar y sus propietarios se quejan porque ella lo había alquilado como verdulería y pollería, pero lo utiliza como vivienda porque las niñas duermen ahí.