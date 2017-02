El gesto solidario que surgió en medio de la falta de agua en Gualeguaychú

En el caso de la crisis del agua, con gente que no tiene una gota, ciudadanos como Gabino, Mirta y Miguel Carrizo, y Alexis González colaboran en el suministro en 9 de Julio 875 entre Juan Lapalma y Palacios, de Gualeguaychú.Mirta contó que "tienen un viejo pozo en su propiedad y un motorcito" para extraer agua que "nunca sacamos por las dudas", dice y agrega "enhorabuena que lo mantuvimos porque nos permite seguir con nuestra vida normal y ayudar a quien lo necesite".A los fines de hacer más fácil la tarea "un joven colaboró con un tacho de plástico con una capacidad de 500 litros al que le adosaron una canilla para el suministro de agua potable y un tacho de plástico para la gente que necesite agua para los quehaceres diarios"."El agua no se cobra", indica Mirta, quien agrega que hay gente que nos "quiere dejar monedas, diez pesos, pero no cobramos nada, simplemente colaboramos".En distintos puntos de la ciudad, gente como Mirta que tiene un pozo de agua en su propiedad, colabora con su vecindario.