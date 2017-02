El anestesista que golpeó a joven, arrepentido: "Nunca le pegaría a una mujer"

Gerardo Ismael Billiris declaró durante media hora ante el juez federal Sebastián Ramos; "Tengo una excelente reputación profesional", dijoEl anestesista que hirió a golpes a una joven en un departamento del barrio porteño de Palermo, declaró hoy ante la Justicia que no recuerda lo que hizo, que quiere disculparse con la familia de su víctima y que quiere internarse para rehabilitarse de las drogas.El médico Gerardo Ismael Billiris, de 27 años, declaró durante media hora ante el juez federal Sebastián Ramos y la fiscal Paloma Ochoa en el marco de una causa en la que se investiga el hallazgo de drogas en su casa."Le quiero pedir disculpas a la familia (de María Eugenia Belén Torres). No fui yo, fue una intoxicación por drogas. Me duele en el alma. Jamás hice una cosa así, no lo volvería a hacer", sostuvo el anestesista al declarar en los tribunales federales de Comodoro Py.El acusado aseguró también que la joven había consumido drogas por su propia voluntad y que él no compartió los estupefacientes que tenía en su casa, donde le fueron encontrados 3,1 gramos de cocaína y 0,88 de marihuana.El anestesista le dijo al juez que consume drogas desde hace cinco años, que ya estuvo internado una vez por su adicción, que quiere volver a internarse y que nunca le pegaría a una mujer. "Tengo una excelente reputación profesional", le dijo al magistrado.Billiris fue interrogado en los tribunales federales de Retiro porque el día de su detención fueron halladas drogas, calmantes y pastillas en su departamento, donde acababa de registrarse un hecho de violencia.