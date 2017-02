Amenazaron de muerte a una monja por sugerir que María no era virgen

La religiosa argentina residente en España, Lucía Caram, asegura que ha recibido amenazas de muerte por sugerir que María no era virgen y tenía sexo con su esposo José, como en cualquier "relación normal de pareja". Además ha pedido disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos con sus declaraciones en televisión.



"Creo que María estaba enamorada de José y que era una pareja normal, y lo normal es tener sexo. Cuesta de creer y muchas veces cuando se intenta explicar acaba sacando una carcajada de la gente porque hace poco creíble el mensaje. El sexo es una forma de expresar los sentimientos y el amor, y es una parte constitutiva de todas las personas. Para la Iglesia era un tema que se consideraba sucio y oculto, pero yo creo que es una bendición", había dicho Caram en un programa del canal Cuatro de España.



Estas observaciones provocaron fuertes críticas de algunos sectores de la sociedad católica, que incluso han motivado una petición en línea para pedir que la religiosa sea suspendida de su orden. "Esto es un escándalo gravísimo. Es una afrenta a la fe católica que no se puede tolerar", señala la demanda en la plataforma Change.org, que en el momento de la publicación de este artículo ya ha conseguido más de 13.000 firmas de las 15.000 necesarias, y la cifra sube.



"Me preocupa la lectura fragmentada, ideológica y perversa que algunos martillos de herejes, sedientos de venganza y animado por el odio, han hecho llenando de calumnias, amenazas serias, incluso a mi vida, en diversos medios", condenó la monja en una nota difundida por el portal 'Religión Digital'.



Sor Lucía, sin retirar sus palabras dichas en el programa televisivo 'Chester in love', ha vuelto a pedir perdón: "Me duele el sufrimiento de la gente, y sobre todo de la gente sencilla. Si alguien se sintió ofendido, pido disculpas. Y si alguien no entendió mis palabras, estoy dispuesta a dialogar. Pero que nada hiera el respeto, el amor y comunión", agregó.