Trabajadores de LT 14 anunciaron un paro por 96 horas

Política El gobierno provincial intermediará en conflicto por programación de FM Baxada

Autoridades de Radio y Televisión Argentina (RTA) se reunieron este jueves con la intersindical de trabajadores para intentar de destrabar el conflicto que se generó al notificarse que la FM Baxada deberá ser repetidora de Radio Nacional.La reunión duró más de dos horas y por momentos se veía tensión en el lenguaje corporal de los representantes gremiales que conforman "la intersindical" que representan a los trabajadores de la radio, Sindicato Argentino de Locutores (SAL), Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (Aatrac), el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina (Sutep) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y los representantes de RTA que vinieron a intentar destrabar el conflicto, pero, tenían una postura firme y no hubo negociación posible.Los trabajadores votaron no aceptar la propuesta a la que denominaron como "apriete" y decidieron hacer un paro por 96 horas, por lo que la medida de fuerza se extenderá hasta el lunes.Por su parte, el Secretario de Trabajo de la provincia, Oscar Balla, confirmó a APF que se convocó a una audiencia de conciliación que se realizará el martes 7 de febrero a las 10. Hizo llegar la citación a ambas partes: por un lado las cuatro entidades sindicales que representan a los trabajadores de la radio (Aatrac, SAL, Sutep y Fatpren), y por el otro, las autoridades de la emisora, es decir, Pedro Oilhaborda. No se cursó cita a las autoridades nacionales. "Nosotros se lo trasladamos a Oilhaborda, él podrá invitar a las autoridades de RTA", señaló.El funcionario remarcó que esta convocatoria no implica que los trabajadores deban cesar con la medida de fuerza que sostienen desde el miércoles 1º de febrero. "Por ahora no tienen que levantar el paro. Si dictamos la conciliación obligatoria, ahí sí tendrían que deponerlo", explicó.