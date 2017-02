Regresan a casa las menores que iban en el micro con hinchas chilenos

Se reencontraron con sus padres las dos menores chilenas de 16 años que permanecían en un hogar del Copnaf de Paraná; se trata de las chicas que viajaban en el colectivo en el que se trasladaba la joven de 19 años que denunció ser "abusada y drogada" por hinchas del Colo Colo durante un viaje a Brasil.Según informó Ariel Villanueva, director de Restitución de Derechos del Copnaf, ase analizaba la posibilidad de trasladar a las jovencitas hasta Mendoza y hacer la entrega a los progenitores en esa provincia, pero ante la preocupación y la necesidad para que estén lo antes posible en contacto con su familia, se generó la premura para que los padres arriben lo más pronto posible a la capital entrerriana."En poco tiempo pudimos articular con Cancillería, la Embajada, y el gobierno chileno acompañó a los padres para que lleguen hasta Paraná", subrayó Villanueva.Se recordará que por decisión de la fiscal Carmona se resolvió la libertad inmediata del contingente de hinchas chilenos y éstos retornaron su viaje a Brasil, pero las dos menores debieron quedar al resguardo del Copnaf a pesar de que contaban con la autorización de sus padres para viajar.En la oportunidad, Villanueva comentó que el papá de una de las chicas se mostró agradecido por el trato recibido y destacó la comunicación inmediata que hubo con las autoridades chilenas para facilitar que el reencuentro sea lo antes posible.Enrique, el papá de Catalina de 17 años, rememoró anteque se enteró del operativo policial que detuvo el micro en el que viajaba su hija "por internet". De ahí en más, todo fue incertidumbre ante la imposibilidad de comunicarse y las distintas versiones que circularon en los medios chilenos.Cuando se le consultó al hombre su opinión respecto al operativo policial y judicial a los hinchas del Colo Colo, éste aseguró: "Si no había delito no se justificaba tenerlos detenidos".Enrique dijo desconocer al resto de los simpatizantes del club con los que viajaba su hija y subrayó que, de acuerdo a los dichos de la menor, no había droga en el micro."Desde que salieron, la niña (la joven de 19 años que realizó la denuncia) empezó a portarse mal y a decir que quería drogarse. Cata contó que los mismos muchachos querían juntar dinero para enviarla de regreso en Córdoba, pero no encontraron cambio", explicó el progenitor de una de las menores que permanecía en una residencia del Copnaf. "Como no la devolvieron, ella dijo que los iba a joder y se bajó en el primer control", agregó.El hombre aseguró que su hija siempre fue seguidora del Colo Colo, al igual que toda la familia, y que siempre había acompañado al equipo durante sus partidos en el interior del país."Ella viaja por el país siguiendo al Colo Colo; cuando se dio la posibilidad de viajar a Brasil para acompañar al equipo, ella juntó su dinero desde noviembre, hizo los tramites y partió para allá con esa ilusión", rememoró, al tiempo que dijo sentir "tristeza" por ella porque "tenía la ilusión de seguir viajando, pero por otra parte, tranquilidad porque fueron muy bien cuidadas".