Liberaron a la niñera filmada cuando golpeaba a una nena a su cargo

La niñera misionera que fue grabada golpeando y maltratando a la nena de dos años que tenía que cuidar, quedó en libertad. En las imágenes se ve como maltrata a una de las menores, que estaba en una silla. Primero le tira el pelo y después la empuja en un sillón.La agresora fue identificada como Yulisa Encina, de 22 años. La joven fue detenida, imputada por "lesiones leves", y se negó a declarar. A pesar de la contundencia de las imágenes la joven ya recuperó su libertad, ya que se trata de un delito que prevé la excarcelación.Así lo dispuso el juez de instrucción 3 de Iguazú Martín Brites, que consideró que no había riesgo procesal. La chica tiene prohibido establecer cualquier tipo de contacto tanto con las nenas como con sus familiares directos.Las agresiones se produjeron en una de casa de Puerto Iguazú, Misiones, donde las golpizas al parecer sucedían a diario. Los maltratos quedaron registrados a través de un sistema de cámaras de seguridad que los padres de las nenas instalaron hace pocos días, alertados por el repentino cambio de conducta de las nenas y las sospechas de los vecinos.

El papá de las nenas declaró que los vecinos escuchaban gritos de las nenas cuando él y su mujer estaban en el trabajo, a lo que se sumó "un llamativo cambio en la conducta" de sus hijas, una de un año y cuatro meses y la otra, de dos años y ocho meses. Por eso decidieron instalar las cámaras y hacer la denuncia.Las pericias que les hicieron a las nenas indicaron que tenían "excoriaciones en el cuero cabelludo y múltiples esquimosis azuladas en la espalda como consecuencia de las golpizas". La joven abandonó su casa después de que los padres la increparan por las imágenes, aunque poco después fue detenida por la policía. Finalmente la justicia ordenó su liberación."Te dan ganas de salir corriendo y ca. . . a trompadas a la niñera esta", dijo indignada la madre de las nenas. "Estuvo tres meses trabajando con nosotros y notamos el cambio de la nena más chica. Ella era re mimosa y quedó muy agresiva. Llegábamos y nos pegaba por la cara", dijo la mujer.La madre de las chiquitas contó cómo empezó a sospechar de la niñera: "Una vecina nos advirtió, fueron a mi trabajo a decirme. Me pareció raro porque mis hijas las re querían, llegaba a casa y abrazaban a la niñera. Cuando vi que la más chica se puso rara puse las cámaras", dijo la mujer a la radio local "El show de los impactos"."Llegamos del trabajo y se fue, entonces controlamos la cámara y vi esto. Estaba con el celular, no le daba importancia a los chicos y es un tema. La imagen la vi un ratito y no pude ver más. Primero me dio bronca y luego me dio lástima esta mujer. No puedo creer el sentimiento que tengo", dijo sobre el instante en que descubrió las agresiones.