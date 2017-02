Falleció Lautaro, el chico trasplantado de corazón: Emotivo mensaje de la mamá

Lautaro Sabio, el adolescente de 15 años que recibió un trasplante de corazón el domingo pasado, falleció esta mañana en elHospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, informó su familia."Hoy hay otro nuevo Ángel en el cielo. Un ángel que lucho toda su vida por vivir, una hermosa persona llena de amor. Ahoranuestros corazones ya no van a latir", expresó la mamá del joven, Jimena Caggiano, a través de su cuenta de la red social Facebook.Más tarde, indicó en declaraciones al canal C5N, que el deceso del chico se había producido porque "el corazón llegó demasiadotarde".Lautaro, que vivía con su familia en Ituzaingó, había nacido con una cardiopatía, por lo que le habían colocado un marcapasos alos cuatro años.El 12 de enero el adolescente había sido operado de urgencia en el mismo centro asistencial a causa de un coágulo de importantetamaño en la válvula mitral, por lo que se le colocó un corazón artificial.Nueve días más tarde, Lautaro pasó a estar primero en la lista de espera del INCUCAI (Instituto Nacional Central ÚnicoCoordinador de Ablación e Implante) para recibir un trasplante cardiaco.En pos de conseguir el vital órgano, se inició una campaña pública que tuvo una amplia repercusión y de la que participaronconocidos artistas y deportistas.Entre los propulsores, se encontraba el ex técnico de Vélez y Boca, entre otros clubes, Carlos Ischia, tío de Lautaro.Finalmente, el corazón llegó este domingo, pero su tardanza determinó que el chico haya sufrido daños renales y neurológicosseveros."Gracias hijo por haberme enseñado tanto. Me hubiera gustado tenerte más tiempo para disfrutarte un poco más. Te amo campeón.Sos un luchador de la vida", fue el mensaje de despedida de su madre.

Sociedad Un corazón entrerriano posibilitó darle a Lautaro esperanza de vida