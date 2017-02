Santa Fe también hará controles de narcolemia a conductores

Sociedad Alto porcentaje de casos positivos en controles de narcolemia en Rosario

La Municipalidad de Santa Fe comenzará a aplicar controles de narcolemia (drogas) a conductores. Se sumarán a los operativos para el control de alcoholemia, con presencia de médicos, inspectores de la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Control del municipio y policías.Esta medida tiene su marco normativo en la Ordenanza Nº 12.264, en la que se solicita la modificación del inciso b) del artículo 65º de la Ordenanza Nº 10.017 del Reglamento General de Tránsito de la ciudad.Este miércoles por mañana, el intendente José Corral presentó del nuevo procedimiento, en un acto realizado en la sala de Reuniones, ubicada en el 2do piso del Palacio Municipal, con la presencia del secretario de Control del Gobierno de la Ciudad, Ramiro Dall'Aglio, la concejal Marianela Blangini, autora de la iniciativa, entre otras autoridades municipales y del Concejo.y el aparato que se utiliza para el mismo demandó al municipio una inversión de 9 mil dólares. "Estamos incorporando tecnología para dar más seguridad en el tránsito", destacó el intendente Corral. "Los controles no son simpáticos y a veces nos generan preocupación, pero son muy importantes porque permiten ir generando esta cultura de la prevención", agregó.. Estos accidentes provocan gran cantidad de muertes y lesionados. "Tenemos que hacer todo lo posible para disminuir estas estadísticas. En los últimos años lo hemos logrado: entre 2014 y 2015 ha bajado más del 20 por ciento (de 51 víctimas fatales pasamos a 41), y en mayo tendremos las estadísticas de 2016 (porque se cuentan las víctimas transcurrido un tiempo del momento del accidente). Pero hay mucho por hacer, porque no queremos tener más víctimas fatales por el tránsito", señaló Corral."Está demostrado que los accidentes. Queremos que no tengan las afectaciones de haber ingerido alcohol o estar bajo el efecto de algún medicamento o droga", finalizó el intendente.Como antecedente, hay que señalar que la Municipalidad de Rosario fue pionera en la provincia en realizar los controles de narcolemia. "La primera vez que se utilizó en Rosario arrojó que el 25 por ciento de los controles dieron positivo: de un total de 16 controles, 4 dieron positivo", resaltó la autora del proyecto, Blangini.La Municipalidad implementó desde este miércoles la narcolemia en todos los operativos en los que además se controle la alcoholemia."Entre el 80 y 90 por ciento de los accidentes de tránsito no son culpa ni del vehículo ni de la infraestructura vial, sino del conductor. Por ello queremos que los conductores no viajen con alcohol en sangre ni bajo los efectos de los estupefacientes", señaló esta mañana el secretario de Control municipal, quien destacó a Santa Fe como uno de los pocos municipios del país que realiza los controles con la presencia de médicos, además de los inspectores de tránsito y la policía."La presencia del médico es importante porque puede evaluar el estado de salud, la dilatación de pupila o el grado de exaltación, para determinar si se le realiza el control de alcoholemia y posteriormente el anti narcóticos", explicó Dall' Aglio.En cuanto a la sanción que le corresponde al conductor que circule narcotizado, se informó que es el mismo procedimiento que se realiza por otro tipo de sanción: se le retiene el vehículo, se le labra un acta de infracción y queda en manos del Juez de Faltas que estipula una multa y la cantidad de días que es inhabilitado para conducir, entre 10 y 35 días. (El Litoral)