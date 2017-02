Hija de empresario asesinado: "Nunca pensé que mi marido haría esta atrocidad"

Natalia Fernández Montes es la hija del empresario español Roberto Fernández Montes, quien apareció muerto el pasado 24 de enero. "Esto es una película de terror. Nos arruinaron la vida. Lo que hicieron con mi papá es una atrocidad", dijo anoche, entrevistada por Telenoche.La mujer está casada con Santiago Corona, sospechado como autor intelectual del crimen. La pareja comenzó la relación de noviazgo en 2003 y se casaron en 2008.Natalia contó en la entrevista que descubrió en mayo del 2016 que su pareja había estafado a su padre y que no se divorció porque el hombre la amenazó con sacarle la tenencia de sus hijos. "Hasta ese momento era un persona impecable, con algunos rasgos que no hacía fácil la convivencia; era obsesivo en el orden, muy compulsivo"."Para mi papá, su yerno era como el hijo varón que no tenía. Nunca se imaginó esto mi papá. Me decía "este es un estúpido". Mi papá confió demasiado hasta el punto de darle el PIN de la cuenta bancaria. Sabía dónde guardaba los ahorros mis papá, hasta eso le confió él", dijo la mujer. Y agregó respecto al crimen: "Jamás me dio indicios que podría hacer semejante atrocidad".En otro tramo agregó: "Yo quería divorciarme, pero él me amenazaba con que me iba a sacar a mis hijos. Decía que mi papá no tenía pruebas porque hizo todo con la identidad de él (en referencia a la estafa). Decía que tenía muchos contactos a través de su familia porque mi suegro pertenece a las fuerzas armadas y me aseguró que me iba sacar la tenencia de los chicos".

Siguió respecto al video: "Como mi papá no aparecía, fui con mi marido a la casa de él. En un principio, yo vi en las cámaras a mi marido, pero fue tal la negación que no lo reconocí".Mirá tambiénEn la entrevista con Telenoche, el abogado de Natalia Fernández Montes rechazó la liberación del mecánico -que había sido acusado como uno de los posibles autores del crimen-. "El mecánico es culpable, no tengo ningún tipo de dudas. Estoy pidiendo que vuelva a la cárcel", cerró el letrado.