Descartan posible caso de dengue en Concordia

La doctora Fabiana Leiva, titular del Área de Epidemiología del Hospital Delicia Concepción Masvernat, indicó que la pequeña en observación, de apenas cinco años, tenía un cuadro alto de fiebre, por lo que se le realizaron las pruebas serológicas para determinar si tenía o no dengue.



A la niña, que vive en el barrio "El Triángulo", se le aplicó el protocolo de aislamiento, ante la sospecha clínica.Sin embargo, los recientes análisis descartaron que sea un caso de dengue.



Otro caso



"La semana pasada enviamos otra muestra, recogida en el Sanatorio Garat, que también nos dio negativo", detalló Leiva. Agregando por estas horas, también fue enviada otra muestra.



"Se dieron estos resultados para Dengue pero no dejamos de advertir que estamos en época estival", expresó la profesional; por lo que reiteró los ítems relacionados a la concientización de los vecinos.



"Les pedimos que la gente tenga limpio su patio para no tener al mosquito, aunque igual se sigue con el sistema de las ovitrampas, para controlar si hay crecimiento de huevos y larvas", aseveró a Diario Río Uruguay.



Comparación



"Los casos han disminuido mucho, en relación al año pasado", valoró la funcionaria. En ese sentido, recordó que los "primeros casos fueron a fines de diciembre de 2015, con turistas que habían venido a Federación desde Formosa y Chaco, y fueron atendidos en Concordia, por la complejidad".



Para febrero 2016, "teníamos por lo menos 10 casos, seguro", remató Leiva.