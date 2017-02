Brindan nuevas recomendaciones por casos de fiebre amarilla en zonas de Brasil

Las personas que viajen a Río de Janeiro, la zona sur de San Pablo y Espíritu Santo, en Brasil, deberán vacunarse contra la fiebre amarilla debido a que estas áreas presentaron casos confirmados en las últimas semanas. Esto se agrega al mapa epidemiológico que ya tenía como zona endémica el Estado de Minas Gerais. Por el momento, la parte costera a la que habitualmente se dirigen los argentinos, no entra en las recomendaciones del Ministerio de Salud.



Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos recomendaron a las personas que viajan a determinadas zonas de Brasil vacunarse contra la fiebre amarilla, debido a que se renovó el mapa epidemiológico en las últimas semanas. En Río de Janeiro, la zona sur de San Pablo y Espíritu Santo, se encontraron casos positivos de esta enfermedad. Las personas que viajen a estas zonas deberán vacunarse por primera vez, o realizar un refuerzo si es que ya se aplicaron la dosis en alguna ocasión.



En este marco, es necesario recordar que si bien la vacuna contra la fiebre amarilla se aplica una sola vez en la vida para conferir inmunidad y protección permanente contra la enfermedad, si se viaja a una zona endémica con casos positivos, se debe realizar un refuerzo luego de 10 años de aplicada la primera dosis, y al menos 10 días antes de partir.



Para quienes viajen a estas zonas y quieran vacunarse puede acercarse al hospital San Martín de Paraná, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, o al hospital San Roque de la capital entrerriana los días martes y jueves de 7 a 18 horas.



"Por el momento, la zona costera en la que habitualmente vacacionan los argentinos, no entra en las recomendaciones. De todos modos, el mapa epidemiológico es dinámico, por lo que hay que estar atentos a cualquier eventualidad que provoque una modificación", señaló la responsable del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) dependiente de la Dirección de Epidemiología de la provincia, Albana Gavini.



Mapa epidemiológico

La fiebre amarilla es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite dengue, zika y chikungunya, en regiones tropicales.



Hasta el 26 de enero de este año, se notificaron 550 casos humanos de fiebre amarilla en Brasil, distribuidos en 6 estados: Bahía, Espíritu Santo, Goias, Mato Grosso do Sul, San Pablo y Minas Gerais. Este último es una zona endémica que generalmente presenta casos.