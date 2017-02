El río que "apareció de la nada" ahora amenaza a una ruta en Córdoba

Es el único arroyo de Córdoba que tiene fecha de nacimiento: apareció el 25 de noviembre de 2015. Al tiempo, los lugareños lo bautizaron La Paraguaya, por el nombre del pequeño cerro de cuya cercanía brota desde las entrañas de la tierra.



A 14 meses de su "nacimiento", La Paraguaya se consolida como curso de agua ya permanente y va definiendo su cauce, en el sudoeste cordobés, cerca de Chaján.



Admitiendo esa realidad, Vialidad Nacional confirmó que en breve iniciará una obra para ampliar las alcantarillas por las que hoy el nuevo río traspasa la ruta nacional 8 sin ponerla en riesgo. En Chaján el mayor temor es que una lluvia lo desborde y se corte la única vía de tránsito con el resto de la provincia. Por la ruta 8, que une Córdoba con San Luis, circulan seis mil vehículos por día.



"El río nuevo sigue igual, con más agua en verano, aunque no se desbordó contra la ruta porque no hubo grandes lluvias hasta ahora. Pero la empresa que está repavimentando la 8 nos avisó que Vialidad ya confirmó la obra de un alcantarillado en ese punto, mucho mayor al actual, de unos 14 metros de largo por dos de alto", señaló el intendente de Chaján, Ricardo Reynoso, quien venía reclamando que en ese punto se construyera un alteo que evitara problemas ante crecidas.



Cauce cambiante

Desde que apareció abriéndose paso y quebrando campos en dos, La Paraguaya mantuvo su caudal. El temor entre los habitantes de la región es que una lluvia de más de 100 milímetros genere desbordes o abra otros cauces, sobre un suelo que opone flaca resistencia. En lo que va del verano, la lluvia mayor rozó los 60 milímetros en esa zona, al oeste de Río Cuarto.



"Los técnicos de Vialidad le dicen 'río bebé', porque su cauce aún es cambiante, puede que no sea el definitivo ya que demanda varias décadas para estabilizarse", apuntó Reynoso.



Desde ahora, los mapas de Córdoba deberán pintar de azul otra raya, de unos 20 kilómetros, desde el norte de Chaján hasta cerca de Vicuña Mackenna.



La "aparición" no es, de todos modos, tan exclusiva: en la vecina San Luis, el llamado río Nuevo surgió también "como de la nada" hace una década. Es un fenómeno regional, atado al tipo de suelo (frágil) y a los cambios en el uso y en la explotación de ese suelo.



Los especialistas admiten que, de persistir las actuales condiciones, no debería descartarse que aparecieran otros cursos de agua.



Minidiques y uso rural

Tras el parto de La Paraguaya, apareció la planificación de algunas obras para esa zona, para que retengan algo del agua de lluvias en los campos y retarden su llegada a ríos y arroyos. El Gobierno de la Provincia prometió la ejecución de varios microdiques rurales. Reynoso precisó que se acaba de iniciar la construcción de uno de los seis anunciados para una primera etapa. "De esos se haría cargo la Provincia, pero el plan de fondo es sumar una veintena en toda la cuenca, y para esos se espera ya un acuerdo para financiarlos entre la Provincia y los dueños de campos, que se beneficiarían con esas obras", marcó el jefe municipal.



Sin embargo, no hay quien no admita que las obras de ingeniería pueden ser un alivio, pero no alcanzarán. El subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Edgar Castelló, manifestó que "hay que avanzar también en un cambio de criterio de los productores respecto al uso que le dan al suelo rural".



Los agrónomos José Corigliano y José Cisneros, docentes e investigadores en la cátedra de Uso y Manejo del Suelo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, apuntaron que esos minidiques de retardo servirían como paliativo, pero que una solución más razonable requiere abordajes más integrales.



Básicamente, apuntan que una causa central del surgimiento de cauces de agua en esta región se relaciona con el aumento de las lluvias y con la saturación de las napas. "El agua bajo tierra ya aflora, pero eso ocurre también porque los suelos están más compactados por el tipo de uso agrícola de las últimas décadas", marcó Corigliano cuando visitó la zona, que ya había investigado para su tesis, junto con el diario La Voz del Interior. Precisó que se trata de una región con suelos frágiles y en pendiente, que pasaron de estar cubiertos de monte y pastizales a un uso luego predominantemente ganadero, y finalmente, con el retiro de la ganadería en los últimos años, al predominio de cultivos sólo de verano, práctica que consume menos agua y además compacta los suelos. El agua que "sobra" sobrealimenta las napas, que terminan brotando.



"Acá se trascoló el modelo productivo de las mejores zonas agrícolas a un área más bien marginal, por su tipo de suelo. Y no es lo mismo", graficó Cisneros.



El origen

De dónde sale tanta agua. No nace en un punto preciso: va sumando vertientes que brotan. La clave del nuevo arroyo está en las napas: el agua brota del suelo. Como en toda Córdoba, las napas subieron en los últimos años, pero en esta zona (por el tipo de suelos) genera cauces que se abren paso por los campos. Y en este caso, de modo permanente.

Fuente: La Voz del Interior