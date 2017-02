Brindan recomendaciones para una tenencia responsable de mascotas

Dirección General de Salud Animal

Desde la Dirección General de Salud Animal de la Municipalidad de Paraná brindaron algunas pautas para tener en cuenta a la hora de tener un animal en casa.1- NO abandone mascotas en la vía pública. En caso de encontrar mascotas perdidas o abandonadas en la vía pública, favorezca la adopción.2- SI a la castración temprana para evitar crías no deseadas3- NO sacarlo a calle solo a hacer sus necesidades. Porque:a) deja las heces en espacios donde transitan personas adultas y niños. De ser así, juntarlas en una bolsa con una palita pequeña.b) podría ingerir alimento en mal estado o ser objeto de algún malicioso que deposita comida envenenada.c) puede ser objeto de ataque de otros animales o entrar en peleas por cualquier circunstancia aunque sea pacífico.d) evita ser atropellado por algún vehículoe) evita que corra las motos o bicicletasf) evita mordeduras a personas aunque crea conocer al animal, éste puede morder a instancias de algún mecanismo que desconocemos.4- NO tenga atado al animal, salvo que sea porque no tiene espacio cerrado y se pueda escapar. De ser así, deberá tenerlo en un espacio limpio de cacharros, bolsas de residuos, restos de comida y de deposiciones, con una correa o cadena larga para que pueda recorrer el lugar, con reparo de las inclemencias como exceso de calor o frío, lluvias y tormentas. Con abundante agua, fresca y limpia. Caso contrario, el propietario puede ser denunciado por maltrato o crueldad.5- NO golpee o maltrate al animal, evite ser denunciado.6- NO deseche al animal cuando es viejo, o está enfermo, recuerde que él es parte de su familia y que durante toda su vida fue su compañero y muchas veces su guardián- Consulte con el veterinario de su confianza o con Salud Animal ante cualquier síntoma.- Brindele las vacunas que una vez al año debe recibir: Rabia y Septuple.- Brindele adecuada contención a su mascota evitando molestias a vecinos.- Si es mordido, realizar previa atención médica realizada por un profesional, la exposición policial en la dependencia correspondiente. Mediante la misma la Dirección General de Salud Animal identificará tanto al animal agresor como también al tenedor responsable o propietario.El vecino, responsable del animal mordedor será visitado por un veterinario de Salud Animal quien lo revisará y observará. El propietario se comprometerá a que en los diez días posteriores el animal sea observado por un veterinario particular a su cargo. Una vez finalizado el estudio, el profesional informará con certificado el diagnóstico. Si es negativo el vecino está obligado a: castrar al animal; permitirle las salidas a la vía pública con collar, correa y bozal.Salud Animal brinda atención veterinaria de lunes a viernes en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Barrio Paraná XIV. Calle Ferrarotti y Blas Parera. La atención clínica es de 7 a 12 -por orden de llegada-. Castraciones de 7 a 9.30 se reciben los animales con 8 horas de ayuno. Asimismo, las atenciones se trasladan a los barrios periódicamente con el Quirófano Móvil de ProTenencia Nación o en comisiones vecinales, centros comunitarios o clubes. El cronograma en los barrios se comunica oportunamente.