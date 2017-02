Gualeguaychú quedó sin agua potable por fisura en caño maestro

En horas de la tarde desde la comuna se informó que "luego de solucionar el problema ocasionado por la red eléctrica, la Municipalidad dispuso medidas de urgencia para resolver centralmente la rotura del caño maestro, que no resistió los niveles de presión en la red de agua".

El director de Obras Sanitarias, Iván Mataitis, explicó que "luego de solucionado los inconvenientes eléctricos, advertimos que la presión de agua no se recuperaba. En función de ello desde las 3 de la madrugada comenzamos a recorrer las intersecciones entre las cañerías pluviales no visibles, y los caños maestros de toda la ciudad. Finalmente detectamos la rotura y ya estamos trabajando en la reparación".



"Se trata de un caño maestro de un diámetro de 800, que se rompió y que estaba inyectando la pérdida al pluvial, por lo cual resultaba difícil de detectar" agregó.



El funcionario sostuvo más adelante que "estamos haciendo un importante bombeo de la toma hasta la planta para recuperar presión. Al mismo tiempo, en conjunto con los Bomberos Voluntarios, estamos abasteciendo los tanques cisterna para los hogares más afectados, sobre todo en la zona del Hospital y de Rioja al Oeste" detalló Mataitis.



Los trabajos continuaban anoche y se esperaba que el servicio se restableciera en la madrugada, aunque el suministro se normalizaría paulatinamente en horas de la mañana y tarde de hoy.



Medidas en el Hospital



El Hospital Centenario informó sobre las medidas adoptadas, en relación a los problemas en el suministro de agua que tiene la ciudad.

En un informe al que accedió El Argentino, la dirección de nosocomio señala que "a raíz de la falta de suministro de agua potable de parte del Municipio de Gualeguaychú, el Hospital Centenario estableció un cronograma de prioridades para ahorrar este elemento vital de la salud comunitaria".



"Se suspende en forma provisoria el Jardín Maternal para garantizar la salud de los menores" destaca la misiva.



En otro párrafo, el Hospital agradece la colaboración de los Bomberos Voluntarios de la ciudad y el Regimiento local por aportar camiones cisternas con unos 14 mil litros de agua.

"Para evitar inconvenientes y garantizar los 60 mil litros diarios mínimos de consumo se está aplicando un plan de contingencia con prioridades. Se maximiza el ahorro de agua en los 50 reservorios y gracias a estas acciones el Hospital nunca se quedó sin agua" destaca.



En el final de la nota, indican que "es importante que la población sepa que estamos trabajando intensamente para seguir cumpliendo nuestro compromiso y rol asistencial a pesar de las contingencias ajenas que afectan nuestro desempeño".