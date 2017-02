Un corazón entrerriano posibilitó darle a Lautaro esperanza de vida

Sociedad Donación multiorgánica en Paraná posibilitará siete trasplantes

Lautaro Sabio, que cumplió el sábado 15 años y estaba internado en el Hospital Italiano a la espera de un urgente trasplante, recibió el corazón que necesitaba.Faltando 48 horas para que expire el plazo que los médicos le habían dado al joven, recibió de su madre la noticia de que la familia de un muchacho entrerriano que había fallecido en un accidente había decidido donar los órganos entre los cuales se encontraba el corazón."Seguramente, la presencia en los medios generó conciencia y ayudó que se posibilitara la donación", resaltó Jimena Caggiano, mamá de Lautaro.Desde la noche del sábado 28 y hasta las primeras horas de la tarde del domingo se llevó a cabo en el Hospital San Martín de Paraná la segunda donación de órganos y tejidos para trasplante de este año. Ante el inevitable fallecimiento de un paciente internado en terapia intensiva sus familiares dieron su testimonio de última voluntad favorable a la donación. De esta manera posibilitaron el acceso a diferentes trasplantes a siete personas de las listas únicas del Incucai. Tres de esas personas, quienes recibieron los trasplantes bi-pulmonar, cardíaco y hepático, se encontraban en el estado más crítico que refleja el sistema de espera en lista, es decir, el de emergencia nacional.. A la madrugada. Llamaron al Hospital Italiano para avisar que se había encontrado el órgano y fue operado.Desde hace casi una semana, Lautaro Sabio figuraba primero en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) para recibir un trasplante de corazón. Era una lucha a contrarreloj y, a esa altura, solo podía salvarlo un milagro. Y esto se dio: apareció el corazón y Lauti fue operado con éxito.A las 3.30 de la madrugada llegó la llamada telefónica en la que les comunicaron a los familiares de este chico de 15 años que había un donante. Pasadas las 8.30 comenzó la cirugía y nueve horas más tarde confirmaron que salió bien."Ahora tenemos que esperar que siga todo bien, que no haya sangrado, que neurológicamente esté bien", explicó la madre, y agregó: "Él estuvo muchos días con un corazón artificial. Realmente es un milagro, estábamos a minutos de decir ya está, que Lauti terminaba sin su corazón, pero se dio el milagro".Por otra parte, recordó que en el país hay 47 personas en la lista de emergencias del Incucai que esperan un corazón y por eso pidió que se tome conciencia de la importancia de donar órganos."Tengo mucho respeto y un gran agradecimiento a la familia que tomó la decisión de donar los órganos. Es un momento muy duro. Estuve hablando con la psicóloga del Incucai y yo le decía que no podía dejar de sentirme culpable por esa vida que se perdió. Pero me explicaron que no había que vivirlo así, que si la muerte es inevitable al menos se puede contribuir con la donación de los órganos", indicó aPor otra parte, dijo desconocer la identidad del donante y resaltó: "Por respeto a la familia, es importante el anonimato".