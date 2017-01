Río Uruguay: "No todas las afecciones son por la contaminación", dijo intendente

Sociedad La CARU confirmó que el río Uruguay está altamente contaminado

El intendente de Colón, Mariano Rebord, brindó una conferencia de prensa ante distintos medios locales y provinciales sobre la actual situación del Río Uruguay. Estuvo acompañado por la Secretaria de Turismo y Hacienda Laura Palazzo, la Directora de Turismo María Rosa Sanders y la Coordinadora de Salud Carina Tacain.Entre los pasajes principales de su exposición, el intendente sostuvo: "las muestras que publica la CARU son una fotografía y hay que tener en cuenta que el Río Uruguay es una película, en el sentido que los informes pueden variar según el lugar y el horario que se realicen. No dará lo mismo si se hacen en horas de la mañana en el Balenario Norte y día de semana, que en un fin de semana en hora pico, por las miles de personas que se bañan en nuestras playas"."Los casos que se registran por gastroenteritis, no todos son producto de la contaminación de río, como los que se quieren difundir de manera extraoficial y de manera mal intencionada. De esos casos, múltiples son los factores y un porcentaje menor pueden ser por estar en el río. Pero de todas maneras si estaría contaminado, todos, las miles de personas que disfrutan de nuestras aguas estarían con problemas y no lo están, son casos puntuales, que a comparación de toda la gente que se mete en las aguas es mínimo", indicó.Y agregó: "El esfuerzo para una Planta de Tratamiento lo venimos realizando desde hace mucho, gestionando. De todas maneras el Uruguay se conforma por cientos de ciudades tanto de las costas de la Argentina, Uruguay y Brasil y ninguna ciudad tiene una Planta para tratar sus efluentes, por lo que estamos gestionando en conjunto, como lo hicimos semanas atrás a fines del 2016 entre las localidades entrerrianas y uruguayas que compartimos el Río Uruguay. No hay grados alarmantes de contaminación en el río Uruguay, la CARU brindó un informe sobre distintos valores, que se malinterpreta y se difunde información errónea." (03442)