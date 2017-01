Será sancionada la empresa que arrojó 800 litros de aceite al río Paraná

Sociedad Se derramaron unos 800 litros de aceite en el río Paraná

El secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler, confirmó que la empresa Bunge Limited será sancionada tras el derrame de 800 litros de aceite en el río Paraná, a la altura de la localidad de San Lorenzo.Según detalló el funcionario provincial, el derrame se produjo ayer cerca de las 5 de la mañana al fallar una bomba que trasladaba aceite de la planta de producción a los tanques de stock. "La empresa va a ser sancionada porque la válvula (que falló) no debería haber estado allí, por la posible contaminación y por algo fundamental: la autoridad de aplicación nos enteramos por los diarios y no por la empresa. Y por eso les cabe una sanción extra a la empresa".Respecto del peligro de contaminación, señaló que si bien el aceite de soja es un producto no tóxico, pero eso no quiere decir que no sea contaminante. "Al ser una baja cantidad y ser recogida la mayor cantidad en un curso de agua muy grande podemos inferir que no hubo contaminación. Pero el hecho de que un producto sea biodegradable y no tóxico no de por sí implica no contaminación", apuntó Mackler.