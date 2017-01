Buscan a joven rosarina que desapareció en Brasil

Una estudiante argentina de 25 años desapareció hace más diez días en Brasil, luego de estar viajando como mochilera por el país vecino. La última comunicación de Vanina Cáceres con su familia y amigas fue el 19 de enero, cuando estaba en Florianópolis, aunque días después vieron una foto en las redes sociales de ella con unos amigos en Campeche.



"Hablamos con ellos a través de esa foto en el Facebook donde estaban etiquetados y nos dijeron que ellos se fueron para Uruguay y Vani no fue", dijo a LA NACION, Belén, una amiga de la joven desaparecida.



Vanina tiene 25 años y es de Rosario, donde estudia para ser maestra jardinera. Belén contó que su amiga solía viajar como mochilera y su idea era recorrer gran parte de Brasil. "Ella viajó el 22 de diciembre como mochilera a Brasil. El 19 de enero perdimos comunicación con ella, cuando estaba en Florianópolis", dijo.



"Siempre avisaba a dónde se iba y si se quedaba sin batería por unos días cuando visitaba alguna playa. Lo último que sabemos es que estuvo en Campeche con un grupo de mochileros. Ellos partieron para Uruguay y Vani se quedó", agregó.



Vanina tenía un pasaje abierto, y todavía no tenía definido cuando volver, aunque le había dicho a sus amigas que tenía ganas de conocer Bahía, al norte de Brasil. "Sabemos que ella tenía muchas ganas de ir para Bahía pero no sabemos si fue o no para allá", indicó Belén.



La familia lo busca desesperadamente y crearon un grupo de Facebook que se llama "Buscamos a Vanina Cáceres", en donde hay fotos de la joven y una descripción física de ella. Desde Consulado de la República Argentina en Florianópolis también emitieron un comunicado en las redes sociales para difundir la noticia y además de las fotos, dejaron un teléfono para que se pueda comunicar cualquier personas que tenga datos para aportar.