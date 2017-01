Consulado Chileno y Copnaf intervienen por dos menores que iban en el colectivo

Policiales Realizaron pericias a joven que denunció que fue violada por hinchas chilenos

Ariel Villanueva, director de Restitución de Derechos del Copnaf, indicó aque el organismo tomó intervención "Recordemos que personal policial rescató a una joven chilena de 18 años que denunció haber sido drogada y violada en un micro por hinchas del club chileno Colo Colo durante un viaje desde el país trasandino, hacia Chile.El operativo se registró alrededor de las 21 de este domingo durante un control en el puesto caminero situado en Aldea Santa María, en el kilómetro 496 de la Ruta Nacional 12, a unos 60 kilómetros al este de la ciudad de Paraná.Villanueva destacó aque desde el Copnaf, inmediatamente tomaron contacto "con la embajada de Chile en Rosario, que nos derivó al Consulado, por lo que estamos trabajando en conjunto con ellos, en interrelación con el área de Niñez del gobierno de Chile, para evaluar un traslado inmediato a estas dos menores".Dijo que con las menores de 16 años, "está trabajando el equipo del Copnaf, pero no surge ningún indicio de consumo de sustancias ni de abuso".Los pasos que se seguirán "tienen en cuenta lo que el gobierno de Chile nos comunique; ellos serán los que se comunicarán con sus familiares", apuntando que las adolescentes "han sido reacias a brindarle información al equipo del Copnaf", dijo el director de Restitución de Derechos del Copnaf.Detalló además que se decidió que, en caso de que el viaje continúe con los mayores de edad, "las adolescentes de 16 años no van a continuar ese viaje, sino que van a volver a Chile".Las chicas "tenían autorización de los padres, hecho por notarios públicos en Chile, o sea que estaban viajando con total legalidad. No obstante no estaban viajando con familiares, sino con un grupo de amigos. No consideramos que estén dadas las condiciones que garanticen la integridad de las chicas. Estamos trabajando para su regreso al vecino país".Asimismo, contó que "no se ha solicitado desde Fiscalía, ningún pedido de citación para las adolescentes".La Policía entrerriana dio intervención a la Fiscalía de Género y Violencia Sexual, desde donde se dispuso el arresto de ocho mujeres y 39 varones (incluidos los choferes), quienes tras su correcta identificación, fueron alojados en el gimnasio de la escuela de Suboficiales de Policía en la capital entrerriana.