Polémica en la Costa por la prohibición de topless a tres mujeres

Tres mujeres fueron echadas de una playa de Necochea por quitarse la parte superior de las bikinis para tomar sol, luego de la queja de otros turistas que llamaron a la policía, que acudió con 20 agentes y seis patrulleros al lugar.



El hecho ocurrió en un balneario a diez cuadras del centro de esa ciudad de la costa bonaerense, cuando las mujeres hicieron topless y otro veraneante llamó a la policía para que les ordene que se cubran.



Casi veinte policías y seis patrulleros acudieron al lugar y le solicitaron a las mujeres que se cubran sus senos pero, ante la negativa de las turistas, los agentes amenazaron con llevarlas a la comisaría.



"Si hay una chica en colaless no le van a ir a decir 'pónganse un pantalón porque está exhibiendo el trasero", esgrimió una de las mujeres.



Otra de las jóvenes desafió: "Yo voy a venir todos los días en tetas, como vine toda mi vida", a lo que el policía respondió que "por ahí la sociedad no está avanzada" como para ver el desnudo -parcial en este caso- como algo natural.



A partir de lo ocurrido, en las redes sociales se empezó a convocar un "tetazo" para manifestarse en contra del accionar policial y la discriminación.



Por su parte, Susana Laborde, madre de una de las jóvenes que realizó el topless, efectuó un descargo a través de Facebook titulado "Un patrullero por teta" en donde denunció abuso de autoridad, violencia machista e institucional:





Y así es, nuestra multitudinaria policía parece que está tan aburrida que decidió enviar seis patrulleros con sus correspondientes ocupantes, casi 24 policías (todos armados) para reprimir el terrible delito perpetrado por tres mujeres en la playa al estar tomando sol en tetas. SI SI, como lo escuchan, tranquilamente pasábamos un espléndido día de playa con mis hijas y amigxs , mi hija y su novia sin corpiño cuando tres policías aparecieron para decirles que debían ponérselo.



El motivo según el policía era que hacían exhibicionismo!!!!! Le expliqué al señor que estaba equivocado porque no había intención de exhibir nada sino de tener el cuerpo al aire y sol del modo que lo hace un hombre. No entendiendo el argumento insistió intimidando con la intención de hacer cumplir lo que estaba ordenando. Mostrando mi solidaridad con mi hija y la aceptación de su decisión de no usar corpiño también me lo saqué manifestando que era mi derecho y lo ejercía.



La situación llevó a que después de retirarse y volver, tres veces, cada vez con más policías y cuando ya nos habíamos cubierto regresaron, esta vez más de 20 efectivos en forma absolutamente intimidatoria, alegando que había gente que había pedido que nos tapáramos y nuevamente acusándonos de exhibicionismo y posteriormente de infringir una normativa municipal (es seguridad pública en todo caso quien hace cumplir esas normas).



Nos amenazaron con llevarnos en varias oportunidades, les vamos a tener que poner los "ganchos" me dijo una policía. Se dividió la playa en dos bandos y a mí pregunta de cuántos de los presentes estaban en contra de que estuviéramos sin corpiño, unos pocos lo plantearon.



Entre ellos un varón joven con su hijito gritando de forma violenta alegando que no era posible que las mujeres anduviéramos en tetas, que nos llevaran presas, generando por su actitud agresiva un estado de nerviosismo muy evidente en su hijo.



Uno de los efectivos que parecía ser el de mayor jerarquía me llama aparte para explicar que no querían que la situación pasara a mayores a lo que le aclaré que ellos estaban generado la situación de conflicto y que era al tipo violento al que se deberían estar dedicando y no a tres mujeres que queríamos la libertad de tomar sol sin corpiño.



Nos retiramos finalmente con muchas discusiones, con toda la intención que la policía en su actitud totalmente machista entienda que no tiene derecho a obligar a las mujeres que usen corpiño en la playa. Un nudo en el estómago, situación de indefensión y la seguridad que si hubiéramos estado acompañadas con sendos señores nada hubiera pasado. Abuso de autoridad? violencia machista? violencia institucional. Para esto está la policía????