Se derramaron unos 800 litros de aceite en el río Paraná

Foto 1/2 Crédito: Infobae Foto 2/2 Crédito: Infobae

Desde Prefectura Naval de Puerto San Lorenzo confirmaron el derrame de unos 800 litros de aceite en aguas del río Paraná. El líquido fue vertido desde uno de los muelles de la empresa Bunge Limited, una de las compañías de agroindustria y alimentos más grandes del mundo.



Tras el incidente una firma privada especializada en contener este tipo de derrames, trabajó junto a personal de Prefectura en la zona, para cercar el líquido, al tiempo que advirtieron que no sería contaminante.



Se solicitó además ayuda a la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín, que cedió el uso de sus pontones isntalados en el predio del Centro Cooperativo de Emergencia y Rescate Portuario (CCREP).



"No hay que preocupar a la sociedad, pues no se trata de un líquido contaminante, sino biodegradable, y el grueso de este aceite fue contenido. Puede ser que quede alguna lengua, pero se biodegradará", sintetizó el actual titular de la Prefectura local, según publica el medio santafesino SL24.



El área afectada fue el río Paraná, en los muelles de la empresa Bunge, y la desembocadura del arroyo San Lorenzo. Al momento no expusieron ninguna explicación oficial.