¿Cuáles son las alergias más frecuentes en verano?

Entre éstas se destacan las que derivan o son consecuencia

de actividades que se realizan al aire libre, como por ejemplo

ejercicio o deportes, ir a la playa, realizar campamentos,

concurrir a piletas, o las típicas comidas fuera de casa.

Todas ellas incrementan la exposición al sol y a los insectos,

y predisponen a que ciertos alimentos puedan generar una

complicación.



Ricardo Darío Zwiener, integrante del staff de Alergia e

Inmunología del Hospital Universitario Austral (HUA) explica

cuáles son los tipos y cuadros de alergia más frecuentes durante

la temporada de vacaciones, cuáles de ellos pueden revestir

gravedad y qué precauciones debemos tomar para prevenirlos.

"Durante el verano los cuadros se dan más frecuentemente por

alergia a las picaduras de insectos, por exposición al sol

(reacciones en la piel), por la acción de ciertos alimentos

(alergia alimentaria) y por contacto con el polen, los ácaros y

otros agentes sensibilizantes como puede ser el cloro", detalló el

especialista.



En el caso de las picaduras de insectos, si bien las de

mosquitos raramente se asocian a reacciones alérgicas severas, sí

producen reacciones locales en piel que duran un par de días.



"Sin embargo otros insectos responsables de producir reacciones

alérgicas más severas por picaduras son las abejas, avispas y

hormigas coloradas, que integran el grupo de los himenópteros. En

estos casos las reacciones por lo general incluyen dolor,

enrojecimiento e hinchazón en el sitio de la picadura (reacción

local); pero en ciertas ocasiones pueden producir también una

reacción alérgica generalizada, severa y potencialmente fatal

conocida como anafilaxia", explicó Zwiener.



Si eso ocurre se involucran distintos órganos, aparecen ronchas

en todo el cuerpo, se hincha la cara, se presenta el edema de

glotis y hay nauseas, vómitos, convulsiones, falta de aire, e

inclusive shock con presión arterial baja y pérdida de conciencia.

"Estos cuadros, por supuesto, representan una emergencia

médica", explicó el especialista.



Por su parte, las reacciones en piel generadas por el sol se

producen habitualmente por el no uso de protector solar, o por la

exposición entre las 11 y 16 horas.



Así, se presentan cuadros de urticaria por vasodilatación y

eccemas que suelen empeorar si hay exceso de transpiración.



"Las alergias alimentarias ?sumó el Dr.-se producen cuando el

sistema inmune responde a un determinado alimento en una persona

previamente sensibilizada, y en verano se incrementan en número

debido a descuidos de la persona en cuestión. Por eso, es muy

importante leer detenidamente los ingredientes de los alimentos

que se ingieren, especialmente leche, frutos secos (almendras,

maní, avellanas) en helados y frutas como melón y kiwi en los

postres, sobre todo en personas alérgicas al látex. También hay

que prestar atención a la presencia de mariscos o pescados en

pastas o ensaladas".



Finalmente, por acción del polen, los ácaros y otros alérgenos

pueden desarrollarse rinoconjuntivitis alérgica y asma.

"Los síntomas que se producen son: congestión nasal con

estornudos frecuentes y abundante mucosidad acuosa (rinorrea),

lagrimeo y picazón de ojos. Además, se puede desencadenar una

crisis de asma con presencia de falta de aire, opresión y silbidos

en el pecho. Por lo general el desencadenante es el grano de polen

presente en el aire desde la primavera, que es cuando se inicia la

polinización que se extiende hasta culminar el verano", refirió el

especialista.



Pero también hay que prestar atención al cloro ?protagonista

del verano porque es utilizado como desinfectante en las piletas-

ya que éste puede provocar irritación en las vías respiratorias,

los ojos y la piel cuando su concentración supera los límites

recomendables.



"Por último, en cuanto a los ácaros del polvo doméstico,

tenemos que tener cuidado especialmente si la persona se traslada

por las vacaciones a una vivienda que suele estar cerrada. En esos

casos se recomienda limpiar el lugar con anticipación", completó

Zwiener.



Consejos para evitar la picadura de insectos:

-Permanecer alejado del hábitat de los insectos incluyendo

panales y hormigueros.

-Evitar las vestimentas con colores vivos y los perfumes

intensos porque esto atrae a los insectos al confundirse con

flores.

-Mantener los alimentos cubiertos hasta consumirlos ya que el

olor de la comida atrae a los insectos.

-Moverse despacio el estar cerca de insectos voladores.

-No intentar espantarlo.

-No caminar con pies descalzos ni apoyar el torso desnudo sobre

el pasto.

-Utilizar repelente.

.

Recomendaciones para evitar la alergia desencadenada por el

polen:

-Disminuir las actividades al aire libre durante la mañana

debido a que hay una mayor presencia en el aire.

-Mantener las puertas y ventanas cerradas en las horas de

máxima polinización.

-Cerrar las ventanillas del auto.

-Utilizar equipos de aire acondicionado con filtros para polen.

-Evitar cortar el césped o acostarse sobre él.

-No secar la ropa al exterior porque los granos pueden quedar

atrapados.

-Usar anteojos de sol para disminuir el impacto de los granos

en las conjuntivas de los ojos.

NA