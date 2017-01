Estaba al borde de la muerte, su tía le donó un riñón y acaba de ser mamá

Con apenas 17, a Paula Bonifato (35) le dijeron que le quedaban dos años de vida. El lupus, detectado tarde, había deteriorado demasiado su función renal. Junto a su familia, dejaron Misiones y viajaron a Buenos Aires para "pelearla". Si bien el panorama mejoró, el trasplante de riñón resultaba inevitable. En ese contexto apareció Edith Zanek (59), una amiga de la familia y tía postiza, que venía siguiendo los altibajos de Paula y un día se animó a decir en voz alta lo que pensaba hace tiempo: "Si Paulita necesita el órgano, yo se lo doy". Tras conseguir el aval judicial, se concretó la intervención y, desde entonces, la vida de Paula cambió por completo. A tal punto fue así que hoy está cumpliendo uno de sus grandes sueños: el jueves fue mamá.





"La llegada de mi beba Paulina es un Milagro. Pasé de estar cerca de la muerte a dar vida y eso se lo debo a Edith. Mi hija tiene una abuela más", le dijo Paula a Clarín.



Un dolor intenso en las articulaciones fue la primera señal de que algo andaba mal. Después se le empezó a caer el pelo, le aparecieron llagas en la boca y le salieron unas ronchas en los cachetes y la nariz que se conocen como "alas de mariposa". "El reumatólogo me hizo estudios y me diagnosticaron Lupus Eritematoso Sistémico (LES). Al mes ya estaba en Buenos Aires. Llegué con 93 kilos, por los medicamentos que me daban y me hacían engordar, y con los riñones al 20%", cuenta Paula. Y agrega: "A mis papás les dijeron que me iba a morir. Para mí fue muy traumático, estaba en quinto año del secundario y tuve que dejar todo".



El tiempo pasó, lograron estabilizarla a base de corticoides, diuréticos e inmunosupresores, y pudo recuperar parte de su función renal. Superó los dos años que un primer especialista le había dicho que "le quedaban" y varios más: unos 13. "Tuve momentos buenos y malos pero pude controlar el lupus y regresar a Misiones", sigue Paula. Pero a los 30 todo se volvió a complicar. "Un día me torcí el pie y empecé a tomar analgésicos que me produjeron deshidratación, me descompensé y me internaron. Mis riñones comenzaron a fallar de nuevo y lo único que quedó por hacer fue dializarme", resume Paula.



A eso empezó a dedicar 12 horas de cada semana y estuvo así por dos años y medio. "Al principio fue horrible. Me desesperaba depender de una máquina", confía. Con la intención de que Paula saliera rápido de esa situación, sus familiares se postularon para ser donantes, pero uno a uno fueron descartados "por diferencia en el grupo sanguíneo u otras complicaciones físicas". Pero cuando ya estaba perdiendo las esperanzas, Edith le dio la buena noticia: "Habló con mi hermana. Le comentó que ella era cero positivo, como yo, y que se quería hacer los estudios".

Edith dice que nunca tuvo miedo. Aunque, por momentos, le surgió "una pequeña duda". "Tengo cinco hijos y ellos me decían: 'mami, fijate bien lo que estás haciendo, es tu salud'. Pero yo pensé: 'tengo dos riñones y estoy sana, por qué no la voy a ayudar'", relata. Y asegura que está contenta con la decisión que tomó: "Yo vivo sin ese riñón y no me doy cuenta y con él Paulita tiene una segunda oportunidad de vivir y ser feliz".



Con un 95% de compatibilidad y una amistad de años, llevaron el caso a la Justicia de Misiones. "Fue el primero de la provincia. En un mes y medio recibimos la autorización y el 7 de junio de 2013 volví a nacer", precisa Paula, que recuerda que cuando despertó de la anestesia se encontró con el llanto de Edith. "Le dije: 'Tía, qué pasó, ¿estás arrepentida?'. Ella me respondió que no, que estaba emocionada porque me había levantado".



Tres años después, pudo ver de nuevo esas lágrimas de alegría cuando le contó que estaba embarazada. "Fui hasta la casa a decirle y se largó a llorar. Ella sabe que sin su ayuda no hubiese sido posible. Y para mí ser mamá era una gran cuenta pendiente", comparte Paula.

Para tener a su beba debió dejar algunos de los medicamentos para el lupus. Por su enfermedad de base y esta situación, su embarazo fue considerado de altísimo riesgo. Sin embargo, llegó hasta la semana 36 y el jueves tuvo a su pequeña, que es fruto del amor y la solidaridad.



