En Argentina son 11.000 las personas que esperan trasplantes

El caso de Lautaro Sabio, que hoy cumple 15 años y está internado en el Hospital Italiano a la espera de un corazón, vuelve a poner en evidencia la necesidad de donar órganos en Argentina, donde más de 11.000 personas esperan un trasplante, según datos del INCUCAI.



"Feliz cumpleaños hijo, yo le dije que mamá le iba a dar el mejor regalo del mundo, le quiero dar vida, por segunda vez, por eso estoy luchando de pie para que llegue su corazón", dijo Jimena Caggiano, la mamá de Lautaro, quien está internado en el Hospital Italiano y ocupa un lugar prioritario en la lista de espera para trasplante del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).



"Yo tengo fe y llego hasta acá luchando porque esto tiene que terminar bien", dijo Caggiano a los medios de prensa en la puerta del hospital, donde, según contó, "hay otras tres mamás que están esperando un corazón".



"Es un acto de amor darle vida a otros, y quiero que los donantes salgan a la luz porque ellos sienten que no son vistos, yo quiero difundir esto y que esto sea un acto de conciencia", agregó.



Sobre el estado crítico de Lautaro, que sufre una cardiopatía desde que nació, su mamá comentó que "con mi hijo están haciendo lo imposible, porque tiene las extremidades azules y una insuficiencia renal".



"Les hablo a ustedes, si alguno de sus hijos necesitara un órgano, ¿ustedes no lo querrían?, yo sé que la respuesta es sí, pero para que eso suceda tiene que haber donantes, sino no va a suceder", declaró.