En enero, en el país murieron 35 personas ahogadas

Con la llegada del calor y el verano, una visita al mar o la pileta puede terminar en tragedia. Y esta temporada no fue la excepción. Un conteo realizado por Infobae registró que murieron 35 personas ahogadas durante enero en el país.



La última víctima murió ayer por la tarde, en un balneario de Villa Gesell. El hecho ocurrió en una playa ubicada en una zona de médanos, sin cobertura del servicio de guardavidas. Según reportan los medios locales, María Alejandra Vita, de 43 años, fue rescatada de las aguas del mar y personal médico intentó reanimarla, sin éxito.



Son recurrentes las muertes de niños que no logran ser asistidos a tiempo o están lejos de la supervisión de adultos. Según el relevamiento de este medio, hubo 8 menores que perdieron la vida en ríos y zonas lacustres de Corrientes, Valle María (Entre Ríos), Mendoza, Córdoba y Salta. Las edades van desde los 2 hasta los 17 años.



En Puerto Madryn falleció una familia entera: Pablo Mereles (30), Ever Zaracho (32) y su hija Milagros se ahogaron en la zona de El Doradillo. En Chaco, otra tragedia colectiva fue el de Julio Benítez (43), Horacio González (45) y Claudia Woodyat (55), quienes padecieron el arrastre de una correntada y murieron en las aguas del río Paraná. Los hermanos Judith y Rubén Saiquita, de 16 y 19 años, también compartieron el final tras haberse bañado en el río Arenales, de Salta.



Las víctimas se cuentan por decenas en todo el país: Hernán Areco (28), en Jujuy, José Alberto Luján (35) y Edgardo Gilardi (73), en Santa Fe; Edgar Benítez (22), en Mendoza; David William Concha (25), en Tucumán; José Alejandro Acuña, en Santiago del Estero; Alberto Ángel Quintana (28) y Héctor Ojeda (37), en Corrientes; Luis Alberto Acosta (19), en Formosa; Juan Manuel Sperli (21), en Córdoba; Brian Alarcón (18); Pablo Ezequiel Vellón (28) en Chacabuco; de La Plata; Ricardo Arias (24), en San Juan; y José Luis Resek (60), en Mina Clavero; Marcelo Lucio Viturro Flores (45), en Chaco; y Juan Mestre (67), de Coronel Dorrego.



En el exterior, los turistas Jorge Aquino (35) y Matías Chiocconi (30) murieron ahogados en las playas del estado brasileño de Santa Catarina. Frente a este hecho, el consulado argentino en Florianópolis alertó a los argentinos a tomar mayores cuidados a la hora de bañarse. Y la lista sigue.



Uno de los accidentes que más conmovieron a la opinión pública fue el de Rodrigo Segovia (22), el mochilero que fue arrastrado por el río Araza y murió ahogado al intentar rescatar a dos turistas francesas que estaban en el agua. Fue encontrado luego de ocho días de búsqueda desesperada de la familia y amigos.



Según la última información estadística del Ministerio de Salud de la Nación, publicada en 2016, hubo 416 argentinos que murieron por ahogamiento y sumersión accidental en 2015. Del total, 201 eran menores de 19 años, lo que se traduce en una muerte cada 48 horas.



El ahogamiento es la segunda causa de muerte entre el año de vida y los 15, sólo precedida por los accidentes viales.