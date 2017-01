Pallarols crea rosas con material bélico de Malvinas "para promover la paz"

En su taller de Buenos Aires, está creando rosas y otras piezas

artísticas a partir de balas, pistolas e incluso partes de aviones

de la guerra de Malvinas, de 1982.



Se trata de materiales donados por familias de soldados

argentinos y británicos y el proyecto se llama "Dos rosas por la

paz", reveló a medios internacionales.



"La idea es transformar el material de la guerra en objetos de

arte y paz", dijo Pallarols en su taller de Buenos Aires a la

agencia internacional AP.



El material utilizado incluye balas de fusiles FAL, pistolas de

9 milímetros, municiones antiaéreas y partes de aviones C-130

Hércules y Mirage III, el que derritió en un horno para convertir

luego en tallos y pétalos de rosas en homenaje a los muertos en la

guerra.



"Las balas del avión son una excusa. Lo que quiero es fundir

los corazones y el amor de la gente. Quiero que el amor se

fusione. Ese será el verdadero éxito de todo esto", señaló.



Veteranos y familiares de los muertos de guerra de ambos lados

acordaron colocar una de las rosas en el cementerio Darwin de

soldados argentinos y otra en el cementerio británico.



Otra rosa será arrojada al océano dentro de una pesada caja de

plomo para que se hunda en las mismas coordenadas donde se

encuentra el buque "General Belgrano"; mientras que una cuarta

será llevada a Bahía Agradable, donde se desarrollaron sangrientos

combates, y una última permanecerá en el cementerio local de la

isla en memoria de tres civiles asesinadas durante el conflicto.



En diciembre de 2015, luego de la polémica generada por los

atributos presidenciales, el flamante mandatario Mauricio Macri

había optado por un bastón creado por un orfebre de Mercedes y

rompió así la hegemonía que ostentaba Carlos Pallarols desde 1983.



Macri eligió el bastón que elaboró Damián Tessore, de la

joyería Eloy de esa ciudad bonaerense, quien trabajó junto al

ebanista Alberto Pérez: de esa manera, se impuso al maestro

Pallarols, quien confeccionó todos los bastones de mando desde el

regreso a la democracia y que había denunciado amenazas desde la

Casa Rosada durante el tironeo por la ceremonia de traspaso.



Finalmente, el junio pasado, Pallarols reveló que el presidente

Macri le había devuelto el bastón de mando que había sido

cincelado durante un año por "gran parte del pueblo argentino a lo

largo y ancho del país" y que finalmente no se utilizó.



"Me dijeron que el Presidente decidió no utilizarlo", sostuvo

el artista, quien tradicionalmente era el encargado de

confeccionar el instrumento presidencial.

NA