Amor, contra todo: embarazada e internada, se casó con su pareja en el hospital

Mauricio Conrado Singh (24) y Ailin Alejandra Rugiero (17) demostraron hoy que el amor puede vencer barreras para convertirse en un ariete que ayuda a enfrentar los momentos más difíciles de la vida.En una emotiva ceremonia, la joven pareja contrajo matrimonio en la sala de terapia intensiva del hospital Padilla de esta capital, donde Ailin está internada desde noviembre del año pasado en grave estado.La joven, que está embarazada, padece mielitis, una enfermedad que produce inflamación en su médula espinal y que compromete su movilidad. Mauricio y Ailin se conocieron en julio de 2015, se pusieron de novios y en diciembre de ese mismo año decidieron irse a vivir juntos. Hoy, recién casados y a la espera de su primer bebé, al que quieren llamar Oseías Josué, decidieron dar un paso más para enfrentar unidos las dificultadesAsí, una de las alas del hospital Padilla, adornada con telas blancas y globos verdes, del color que simboliza la esperanza, dejó este mediodía de lado la tristeza y el sufrimiento para darle lugar a una fiesta de amor."Encontré en Ailin el compañerismo que buscaba, una mujer que me cuida y me da consejos. Planeábamos casarnos este año en septiembre u octubre, pero el 5 de noviembre del año pasado cayó internada", contó Mauricio."Estaba muy grave, así que venimos peleándola desde ese momento y seguimos. Es hermosa, la amo, sé que va a salir todo bien", relató el orgulloso esposo.Mauricio dijo que contraer matrimonio con Ailin "era la primera meta" que habían planeado y se mostró feliz por haberla cumplido. "Estoy muy emocionado, porque día a día la situación va mejorando, ella también va mejorando y esto le da más fuerzas. Viene nuestro hijo en camino y una familia feliz", expresó.Singh también envió un mensaje a otros pacientes y familiares que sufren momentos difíciles. "Nunca se deben bajar los brazos, el que quiere puede, lo bueno se hace esperar y nosotros esperamos bastante para llegar acá. Al que ama le digo que no se lo guarde, el tren pasa una sola vez y la vida a veces no da revancha, hoy estamos y no sabemos si mañana, así que hay que hacer lo que uno siente", reflexionó Mauricio.El jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, Jorge Ramacciotti, admitió que es la primera vez en su larga carrera que le toca presenciar una boda en el hospital. "Es una situación muy gratificante que no había atestiguado antes en mi práctica médica. Llevo trabajando muchos años en la Terapia Intensiva y es la primera vez que me toca el honor y el placer de compartir el casamiento de una de nuestras pacientes internada hace ya dos meses en el servicio", afirmó el galeno."Es una pareja extraordinaria, el novio la acompañó permanentemente durante esta etapa de enfermedad, y decidieron en esta última semana que querían formalizar su relación y contraer matrimonio con la ayuda de la dirección del hospital, de Servicio Social y el Departamento de Enfermería. Esto para nosotros es una verdadera fiesta", resumió Ramacciotti.El especialista contó que en una terapia intensiva siempre se está luchando contra el dolor y el sufrimiento, tratando de dar chances de vida a pacientes críticos, por lo que un acontecimiento como el de hoy permite ver otro aspecto de la vida que se celebra. "Para nosotros esto es muy importante, porque forma parte de una estrategia implementada por el servicio con el objetivo de humanizar el cuidado en las terapias intensivas. En otra oportunidad invitamos a pacientes crónicos a compartir la navidad y año nuevo en presencia de su familia".Según Ramacciotti, "esto ayuda a estrechar el lazo entre los pacientes y los profesionales gracias a un equipo de trabajo conformado desde la persona que hace el traslado hasta el jefe de servicio, siendo fundamental la tarea de enfermería, kinesiología y la parte administrativa".