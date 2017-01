Su hijo tiene enfermedad poco frecuente y tramitaron certificado de discapacidad

Thiago, de 10 años, padece mucopolisacaridosis tipo 2. "Cuando nació parecía normal, con el paso del tiempo, se vieron las dificultades", comenzó contando su mamá a Elonce TV, respecto de la enfermedad del niño. Entre los síntomas más comunes se encuentran las hernias inguinales y umbilicales, dilatación abdominal, otitis frecuentes, dificultades respiratorias, manos en garra, rigidez en las articulaciones, rasgos toscos, problemas neurológicos.



"Tiene su origen genéticamente, tenemos otro chico con la misma discapacidad; se presenta en varoncitos", aseguró su papá Jorge Marcelo Gómez.



El certificado de discapacidad del niño se vence próximamente, por lo que los padres del menor concurrieron al Iprodi para tramitar su renovación. Mencionaron su queja ya que les pidieron "todos los estudios, de neurólogo, cardiólogo, kinesiólogo, con que cuenta nuestro hijo", indicaron los papás de Thiago a Elonce TV. Agregaron sobre "el tiempo que nos insume el trámite". Dijeron que a esto lo deben tener resuelto "para poder comprarle la medicación que requiere Thiago, que viene de Estados Unidos y es muy cara".



Claudia Ribero es trabajadora social del Iprodi. En diálogo con Elonce TV expresó que esta familia "tiene el derecho de poder acceder al trámite. No tiene necesidad de concurrir a Buenos Aires para buscar los estudios realizados al niño; puedeN hacerlo con el pediatra que lo atiende en estos momentos".



En el Iprodi, "manejamos muchos síndromes, y más allá de entender la enfermedad, como esta es un conjunto de síntomas y patologías, en el caso que se presenta, debemos tener un breve resumen de la historia clínica del médico que lo atiende, que lo conoce, para ver cuáles de esos síntomas se presentan en cada caso en particular", expresaron.



"No es ni arbitrario ni impuesto por nosotros. La provincia firmó un acuerdo con Nación, en el cual estamos todas las jurisdicciones adheridas, que certificamos de la mima manera, con normativas dadas, y que se van modificando cada cierto tiempo, desde el Servicio Nacional de Rehabilitación", hicieron hincapié.



El certificado tiene una vigencia máxima de diez años, pusieron relevancia desde el organismo.



Elonce.com.