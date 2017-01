Sospechan que fue intencional el incendio en la Catedral de San Nicolás

Sociedad Fotos muestran cómo quedó la catedral de San Nicolás tras el incendio

El incendio que se desató en la Catedral de San Nicolás el jueves a la tarde podría haber sido intencional. Es una de las hipótesis que está manejando el fiscal de la causa, Julio Tanus, después de que algunos vecinos indicaron que hubo extraños merodeando la zona. "No hay que descartar ninguna hipótesis, estamos esperando las pericias que se van a realizar hoy, debido a que ayer no se pudo trabajar por la intensa temperatura que había en el lugar", dijo el funcionario en declaraciones al programa A Diario de Radio 2,"Se sabe que hubo personas merodeando en el lugar. Estamos juntado toda la información, pidiendo las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y tomando declaraciones para tratar de identificar a los presuntos autores".Pero hasta que no estén las pericias definitivas y el resultado de la investigación no se puede descartar ninguna teoría "y en eso estamos trabajando", concluyó el fiscal.