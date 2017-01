Hackearon la cuenta de twitter de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich

Este jueves por la tarde fue hackeada la cuenta de twitter de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich (@PatoBullrich).Allí escriben mensajes recriminando cuestiones de gobierno: "Te pensas que todos nos vamos a quedar callados como si nada?", o "Matan personas todos los días, la gente se siente insegura cuando sale a la calle, a los que roban, matan o violan los dejan libres", y hasta dan un número telefónico que, dicen, es el de la ministra.También tuvieron lugar algunos mensajes que pretendieron ser "humorísticos", en el que escribieron "esta ginebra me pegó fuerte", "Macri gato", o "Soy una borracha inútil a la que le queda grande este cargo igual que al presidente @mauriciomacri el cargo de presidente"."Sí me hackearon la cuenta", confirmó la ministra luego de asistir a la ceremonia de ascensos de las fuerzas de seguridad en la Casa Rosada. "Pueden hackearme la cuenta, pueden hacer lo que quieran que vamos a seguir adelante con las cosas que estamos haciendo. Pusieron mi teléfono y ya recibí muchísimos mensajes de aliento así que le abrieron un canal de comunicación a la gente", minimizó la funcionaria.No obstante, Bullrich señaló que "por supuesto todos estos temas tienen que ser investigados, no tanto por mi cuenta sino por lo que significa mi investidura como ministra de Seguridad. En este caso era mi cuenta personal, una cuenta normal con una clave normal".Además de las declaraciones de la ministra, la cartera a su cargo emitió un comunicado en el que señala: "Queremos dejar en claro que lo sucedido no condice con las reglas de convivencia y diálogo que fomenta esta institución. En el mismo sentido, comunicamos que, de manera inmediata, se llevarán a cabo las correspondientes acciones judiciales". El texto añade: "Hemos asumido un compromiso con los argentinos y ningún tipo de acto hará que nos desviemos del camino que estamos recorriendo juntos".