Cabalgó con mucha emoción para cumplir una promesa al Gauchito Gil

"Siempre que le pido algo, él me cumple; por eso decidí cumplir yo también. Me vine desde Gualeguaychú con dos caballos, hicimos paradas en Colonia Elía, Concepción del Uruguay, El Brillante, Concordia, Federación, hasta llegar a Chajarí", relató a Lo que pasa, José Luis Luna.Al viaje lo realizó "en un caballito de cinco años y una yegua un poco más grande".Si bien o quiso dar mayores detalles, con profunda emoción dijo que la promesa "fue por la familia".El Gauchito Gil ha sido considerado el santo popular "más importante de los últimos 20 años".Al ser una devoción autoreproducida, permite extender su expansión y la devoción llega así a lugares impensados como nuestra Patagonia y Chile donde es común ver pequeños santuarios del Gauchito levantados a la vera de las rutas más transitadas de esos territorios.La masividad del rito del Gauchito Gil es otro de los puntos centrales; pues en él se reflejan no sólo los rasgos gauchescos, propios del Litoral argentino, sino también toda la tradición indígena fuertemente arraigada en la provincia de Corrientes.Antonio Mamerto Gil fue un gaucho perseguido por las autoridades que lo señalaban como desertor a causa de su negativa para seguir formando parte de Ejército de Bartolomé Mitre a la vuelta de la Guerra contra el Paraguay. Mamerto Gil era también acusado de ladrón, la cual es rechazada por sus fieles, quienes aseguran que «el Gauchito» le quitaba a los que tenían de más para darle un poco a los que no tenían nada.Como consecuencia de estas acusaciones, un soldado lo capturó y le quitó la vida degollándolo mientras lo tenían colgando de un árbol. Antonio Gil le aseguró a su verdugo que si antes de volver a su casa rezaba por él, su hijo enfermo terminal se curaría, cosa que finalmente sucedió y así nació el mito que se extiende hasta hoy, 137 años después de aquel 8 de enero de 1878, fecha del trágico suceso.