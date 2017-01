No baja los brazos: Se recupera la nena entrerriana que padece leucemia

Sociedad Niña entrerriana que lucha contra la leucemia padeció una descompensación

Marcha por el laboratorio

Antonella González continúa internada en el Hospital Garrahan, luchando contra la leucemia. Los amigos y familiares organizaron una rifa para juntar dinero para solventar los gastos que implican instalarse en Buenos Aires. En marzo podría volver a Gualeguaychú, de donde es oriunda.Tomar conciencia de la importancia de ser donante de médula, es uno de los puntos centrales en esta lucha. La salud de Antonella es frágil, pero la pelea continúa y hay muchas esperanzas de salir adelante.Anto pasó días muy difíciles; fue internada en la terapia Intensiva y pasó de pesar 35 kilos, a tan sólo 26. Ahora se recupera y es necesario que aumente de peso para enfrentar la última quimioterapia.Más allá que Antonella es atendida en el Hospital Garrahan de manera gratuita, su mamá necesita de fondos para solventar los gastos que le implican instalarse en Buenos Aires. Además, deben reacondicionar la habitación de Anto y toda la casa para que ella pueda estar en un ambiente lo más adecuado posible cuando pueda regresar a Gualeguaychú.Natalia es muy optimista y contó que Anto va a enfrentar la última quimioterapia y luego podrá recibir el alta y continuar esperando a su donante, pero en la comodidad de su hogar y más cerca de sus familiares y amigos.Para juntar fondos, organizaron una rifa. El premio será un celular y los puntos de venta se informarán en los próximos días.Semanas atrás, se analizaban posibles donantes para Antonella que habían sido localizados en Argentina, Estados Unidos y Brasil. Finalmente, los pacientes de nuestro país fueron descartados por incompatibilidad; el de Estados Unidos se encuentra enfermo por lo que no puede realizar la donación, mientras que continúan a la espera del resultado de posibles donantes en Brasil.El pedido fue realizado por amigos de la familia de Antonella y bajo el consentimiento de Natalia. Sólo querían pasar por la pasarela del Corsódromo con pancartas alusivas a la toma de conciencia de la importancia de ser donante de médula.Según contó Natalia Bazán, desde la Comisión del Carnaval les negaron la posibilidad, por lo que debieron limitarse a instalarse fuera del Corsódromo para juntar firmas para el tan ansiado laboratorio nacional.Natalia expresó asentirse sorprendida y dolida por la negativa. Expresó que no entiende cómo pudieron hacerlo en el Corsódromo de Concepción del Uruguay, y no en Gualeguaychú."Mi hija nació en Gualeguaychú, somos de la ciudad y todo el mundo conoce su caso. Es increíble que nos hayan dicho que no. Nosotros no queríamos ir a bailar, queríamos mostrar las pancartas que hicimos con nuestro propio dinero y el objetivo es concientizar. Esto es por la salud de todos", expresó.Actualmente Argentina no cuenta con un laboratorio para realizar los estudios de tipificación y compatibilidad. Por este motivo, las muestras deben enviarse a Estados Unidos para ser analizadas.Los resultados pueden tardar un semestre, por lo que resaltan la enorme importancia de llegar a las autoridades nacionales con el pedido, y que puedan tomar cartas en el asunto, para que Argentina pueda contar con su propio laboratorio.Este era otro de los puntos, que las ONG que ayudan a la mamá de Anto, querían difundir en la pasarela del Corsódromo.Además, con este mismo objetivo, se está convocando a participar de una marcha que se realizará el 10 de febrero a las 17 horas.Partirán desde el Ministerio de Salud de la Nación (9 de julio 1925) y caminarán hasta la Casa Rosada ubicada en Balcarce 50."Haremos juntos nuestro pedido de un Laboratorio de Tipificación de genes, el cual Argentina necesita para acortar los tiempos en resultados de compatibilidad entre paciente/donante", contaron a través de su página de Facebook "Una médula para Anto".