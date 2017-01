La revelación del crimen del empresario español: "Estás comiendo con el asesino"

El domingo, mientras las esperanzas de encontrar a Roberto Fernández Montes (67) con vida se iban apagando, Giselle, su hija menor, decidió recurrir a los registros de las cámaras de seguridad del edificio de su papá. Fue así como descubrió que las imágenes mostraban a su yerno y a un segundo hombre guardando un bulto extraño en un auto. Desesperada, tomó el teléfono y llamó a su hermana: "Estás comiendo con el asesino", le dijo.Del otro lado del teléfono, Natalia tuvo que procesar lo que estaba escuchando y disimular la información que había recibido. "Siguió como si nada, durante más de una hora, y lo llevó (a su marido) engañado a la comisaría, donde lo detuvieron", explicó el abogado de la familia, Matías Morla, en diálogo con TN. Desde el día anterior, el sospechoso había colaborado con la búsqueda de su suegro y había visitado su departamento junto a sus hijas.Morla confirmó que el acusado, Santiago Corona (34), recibido de contador público, manejaba las finanzas del empresario asesinado y estaba acusado de haberlo estafado. Según explicó ayer la actual pareja de la víctima, el engaño había incluido desvío de fondos por más de un millón de pesos.A pesar de descubrir la maniobra, el empresario -nacido en España y radicado en Argentina desde hace 65 años- no lo había denunciado. Según contó su familia, no lo hacía por miedo a que su yerno tomara represalias con su hija y sus dos nietos. Sin embargo, conservaba una carpeta con documentación que lo comprometía. Los investigadores creen que el día del crimen los acusados podrían haber ido en busca de esas pruebas.Mientras que Corona se negó a declarar ante el juez, el segundo sospechoso presentó una coartada ante el juez y aseguró que no es él el que aparece en las imágenes de las cámaras que ayudaron para avanzar con la investigación.Para Morla, no hay dudas de que ambos estuvieron en el departamento de Fernández Montes el sábado, día del crimen. "Vamos a presentar el nombre de un tercer sospechoso, que habría dado apoyo logístico", detalló el abogado.Además, Morla detalló que los asesinos intentaron simular que se trataba de un crimen cometido durante un robo, desordenando cajones, y se llevaron 20 mil dólares que estaban escondidos en el motor del jacuzzi. Ese dinero fue hallado luego en el baúl del auto del yerno de la víctima.El cuerpo de la víctima fue hallado en un descampado de Cañuelas, calcinado. Su familia lo reconoció por un rosario que solía utilizar. Los peritos confirmaron que por el estado del cuerpo no pueden determinar cómo fue asesinado. El Suzuki Fun en el que escaparon los sospechosos, filmados mientras guardaban el cadáver en el auto, también apareció quemado, en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría.