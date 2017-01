Una joven denunció que fue violada por cinco rugbiers durante una fiesta

La víctima, de 24 años, denunció que fue violada por cinco rugbiers durante una fiesta en una casa ubicada en un barrio privado antes de la Navidad. Por el hecho, quedó imputado el manager de la Unión de Rugby de Cuyo.En los primeros días de enero, José Hervida, conocido en el ámbito del rugby como "Gaita", fue imputado por el delito de abuso sexual simple, un delito excarcelable.Aun así, el fiscal de Luján-Maipú, Hernán Ríos, fijó una fianza de $150 mil que fue pagada por el sospechoso.Una mujer de 24 años denunció que Hervida y cinco jugadores abusaron sexualmente de ella durante una fiesta que se celebró tres días antes de Navidad, en un barrio privado de Chacras de Coria, precisamente en una vivienda que pertenece al manager.La joven, junto con unas amigas y su hermana, habían sido invitadas por los jugadores del seleccionado de la Unión de Rugby de Cuyo, que celebraban haberse consagrados campeones del Seven de la República disputado en Paraná, en diciembre pasado, tras vencer por 15 a 4 al seleccionado de Buenos Aires.Según la denunciante, esa noche fue violada por algunos jóvenes que participaron de la fiesta, cuando ella estaba en un estado de inconsciencia producido por el alcohol y, tal vez, por alguna droga que le habrían dado sin que se diera cuenta.La denunciante dijo no poder recordar las presuntas violaciones, pero su relato fue tomando cuerpo porque algunas personas que estuvieron en la fiesta fueron aportando datos.Una hermana de la denunciante estaba presente en el festejo y uno de los deportistas presentes le hizo algún comentario en relación a la presunta actividad sexual de la denunciante dentro de las habitaciones de la vivienda.Días después de la denuncia, por orden del fiscal, la vivienda de Hervida fue allanada y se secuestraron algunos elementos, entre ellos el teléfono celular del acusado.El manager de la selección mendocina de seven -una variante del rugby en la que juegan siete jugadores por equipo- fue detenido y llevado hasta la fiscalía de La Carrodilla, donde fue formalmente imputado. Asesorado por un abogado, Hervida prefirió no declarar, por lo que quedó en libertad tras pagar una fianza.