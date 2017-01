Explotó la batería de un celular y le provocó quemaduras a un bebe

Foto 1/2 Foto 2/2

Un bebé de 6 meses sufrió quemaduras en un pie al explotar y prenderse fuego la batería de un teléfono celular que estaba a su lado mientras dormía, en La Plata. El episodio, denunciado por los padres del menor, ocurrió en una vivienda ubicada en calle 134, entre 35 bis y 36, del barrio de San Carlos.



Según relató Nicolás, el papá de Martino, el chiquito dormía en la cama matrimonial cuando el aparato, que estaba a su lado sin estar enchufado, estalló y al prenderse fuego le provocó una lesión profunda que requerirá un largo tratamiento ambulatorio.



"Creíamos que se había caído de la cama por cómo lloraba, pero cuando entramos nos encontramos que había llamas en el colchón y él se estaba quemando, tenía una etiqueta del celular pegada a su pantorrilla", señaló el joven. "El ahora está bien, pero hay que ver cómo evoluciona y que esto que no le deje secuelas porque es un bebé que todavía no camina", agregó.



Martino fue trasladado al Hospital Italiano y luego lo derivaron al servicio del Quemados del Hospital de Niños, especializado en este tipo de incidentes. De acuerdo a lo que le informaron a los padres los médicos, se trata de una quemadura "de un grado elevado con afectación de más de una capa de la piel y riesgo de un compromiso de los plexos nerviosos superficiales".



El celular que explotó es un smartphone marca Samsung modelo S5, según aseguró el denunciante, quien también aclaró que el teléfono no estaba ni siquiera enchufado.



Hace un poco más de tres años, también en una propiedad de San Carlos, se dio el caso de la explosión de un celular. En esa oportunidad, la dueña del equipo lo había dejado apoyado sobre un televisor.



El accidente se habría generado a partir de uno de los compuestos utilizados para la fabricación de las baterías de litio que es el óxido de cobalto, que tiende a despedir mucho calor. Si se produce el recalentamiento del artefacto se llega a la chispa y la explosión.