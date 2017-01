Tiene 14 años y necesita un trasplante de corazón para seguir viviendo

#SoyDonante!

Se llama Lautaro Ezequiel Sabio y tiene 14 años. Desde el sábado pasado está primero en la lista de espera de un donante de corazón en el Incucai. Y el sábado próximo cumplirá 15 años.El niño es oriundo de Ituzaingó, en el Gran Buenos Aires y su familia y amigos están desesperados por salvarle la vida. Quieren divulgar el pedido con la intención de que aparezca un donante."Su corazón no aguanta más de 8 días", explicó con angustia Walter Orfano, amigo de la familia del menor, que se comunicó para realizar el pedido.Mientras tanto, Lautaro sigue internado en el Hospital Italiano, en Buenos Aires.El jueves 12 de enero, Lautaro, de 14 años, fue operado de urgencia en el Hospital Italiano ya que se le hizo un coágulo grande de sangre en la válvula mitral y eso lo llevó a una insuficiencia respiratoria.Le cambiaron la válvula y le pusieron un corazón artificial mientras intervenían su propio corazón. Como el riñón le fallaba, le hicieron diálisis. Cuando lo despertaron para probar si su corazón funcionaba bien, tuvieron que volver a dormirlo para colocarle otra vez el artificial, porque el suyo, pese a la intervención, no funcionó. Ahora los médicos establecieron que Lauti necesita un trasplante de corazón. Desde entonces encabeza la lista de espera del Incucai."Convocamos a todos los que puedan aportar información para ayudar a Lautaro", informan en la página de Facebook Un corazón para Lauti. "Lauti tiene una familia que lo ama, unos amigos que lo extrañan y toda una vida por delante. Necesitamos de ustedes para poner toda la energía positiva", explican en Facebook quienes lo conocen y llaman a difundir el caso con los hashtags #TodosConLauti y #FuerzaLauti.Su mamá, Jimena Caggiano, publicó en la plataforma Change.org su desesperado pedido bajo el título "Mi hijo Lautaro de 14 años necesita un trasplante de corazón para poder vivir" Allí expresa que Lauti: "necesita un donante para poder vivir. Se que es algo muy doloroso de ambas partes porque detrás de esto hay un ser querido que puede estar a punto de partir; pero quisiera que puedan pensar con el corazón y el alma que el corazón de ese ser querido va a estar latiendo en el corazón de mi hijo pudiendo darle una vida por delante".De acuerdo a las estadísticas del Incucai, en Argentina existen hoy 11 mil personas que esperan un trasplante de órganos como única oportunidad de vida. Por ello invitan a la campaña para sumar donantes. Los interesados deben comunicarse al 0800 555 4628 o en la web www.incucai.gov.ar El trasplante es un tratamiento médico que sólo es posible gracias a la voluntad de todas las personas que se manifiestan a favor de la donación. Se trata de decidir y decir qué quiere hacer uno cuando ya no esté más. Por eso es tan importante, además de manifestar la voluntad, hablarlo con los familiares y amigos.