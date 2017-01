Llega un frente frío que provocará un leve descenso de la temperatura

El intenso calor que viene agobiando a los paranaenses desde hace una semana disminuirá un poco esta noche con la llegada de un frente frío que provocará un leve descenso de la temperatura y también algunas precipitaciones a la madrugada.



Sin embargo, el jueves todo volverá a ser un horno gracias a la candente combinación de altas temperaturas y elevada humedad.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional, la difusora Cindy Fernández aclaró que el alerta naranja que emitió ese organismo está referido exclusivamente a las ciudades de Buenos Aires y Rosario.



"Este alerta se basa en estudios de muchos años realizados en Buenos Aires y Rosario. Se analizaron todos los casos de mortalidad que hubo a causa de elevadas temperaturas. De ese modo, se vio cómo crecía la mortalidad y en qué franjas etarias cuando la temperatura y la humedad eran elevadas, pero solamente para esas dos ciudades, porque cada población tiene características distintas", subrayó.



Si bien el mismo estudio se está realizando en otras ciudades todavía no hay conclusiones ya que son relevamientos que demandan muchos años.



"Con este alerta estamos diciendo que las temperaturas que se están registrando y las de los próximos días, son peligrosas sobre todo para bebés, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y personas mayores de 65 años. Por eso se recomienda que se cumplan las medidas de precaución que sugiere el Ministerio de Salud", recomendó.



Igualmente, el SMN emitió hace una semana un informe especial señala que en el norte de la Patagonia, en el centro y en el norte del país se están registrando temperaturas muy elevadas. Y que las mismas persisten por muchos días.



En Entre Ríos, ayer las temperaturas máximas rondaron los 34º. "Mañana a la noche (por hoy martes) y el miércoles habrá un descenso temporario de las temperaturas por la llegada de un frente frío. El jueves volverán a subir paulatinamente y pueden llegar a los 37º", sintetizó.



La difusora entendió que estos registros son normales para la época aunque advirtió que "lo raro es la persistencia de tantos días, llevamos más de 10 días. No sólo las temperaturas son muy altas sino que también está muy húmedo. Eso hace que se eleve la sensación térmica".



También, otra característica de las últimas jornadas que las temperaturas mínimas son elevadas, es decir que superan los 20º.



"Hay que destacar que se están dando muchos días con cielo despejado y eso no trae ningún alivio. Además, la humedad muy alta en la última semana no favorece en nada", puntualizó en declaraciones a El Diario.



Con respecto a la lluvia, pronosticó que hay una alta probabilidad para esta noche y mañana a la madrugada, que será cuando pase el frente frío y traiga un leve descenso de la temperatura, que será temporario ya que volverá a subir el jueves. Los días siguientes serán similares: mucho calor, cielo despejado y sin lluvias.



"Se prevé que esas condiciones continúen todas la primera parte de la semana que viene, puede haber descensos temporarios", remarcó.



En comparación con años anteriores, Fernández dijo que debido al denominado cambio climáticos, la tendencia es que el promedio de temperaturas viene aumentando en los últimos 50 años.



"Es una tendencia que se observa en todo el país, no quiere decir que cada año va a ser más caluroso que otros. En 2007 en el país la temperatura fue más fría, este año que pasó tuvimos anomalías positivas, poco más que lo normal", comparó.



En cuanto a las precipitaciones, la primera mitad de enero fue muy lluvioso para la provincia. Por ejemplo, los 10 primeros días, en el sur de Entre Ríos llovió más de 100 milímetros de la media habitual. Luego, las zonas más lluviosas fueron la costa del Paraná y después la del Uruguay.



Pero aclaró que esto no se debe al fenómeno de El Niño o La Niña: "Estamos en un año neutral, no es ni Niño ni Niña. Fueron otros fenómenos que hicieron lloverá tanto, que duraron poco tiempo".