Le pegó un tiro al perro de un vecino porque se acercó a su perra en celo

Durante la madrugada del domingo, un hombre le disparó al perro de un vecino que se acercó hasta su casa porque tenía a su perra en celo. Fue en el barrio El Talar de Mendiolaza, en Córdoba.



El impacto de la bala le fracturó el fémur en tres partes al animal y la bala se instaló en la cadera. El can está internado en estado reservado, según diario El Día. En tanto, el concejal de esa ciudad, Nicolás Martínez Dalke, realizó denuncia penal y se aportaron pruebas en la Unidad Judicial de Villa Allende.



"Nos solidarizamos con los vecinos amos de Simón y nos ponemos a disposición para lo que necesiten, esperando una pronta respuesta de la Justicia y que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona que no merece otra cosa que ir a prisión por la Ley Sarmiento. No queremos otro triste episodio como el perro Chocolate de San Francisco que fue mutilado y que posteriormente falleció", dijo el concejal.



"Este vecino no debe estar en sus cabales para cometer semejante acto de aberración y debemos ponerle un freno a está situación. Hoy fue un perro, mañana puede ser un chico que se acerca a buscar una pelota", agregó.