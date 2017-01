De 10, solo queda controlar un incendio en La Pampa

El director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (Snmf), Guillermo Barisone, explicó que al momento sólo queda un foco de incendio forestal activo en La Pampa. El mismo está situado en las rutas 154 y 35 y compromete una extensión de 17.000 hectáreas. "Ahí están trabajando brigadistas del plan provincial de La Pampa y hay dos brigadas del Snmf del ministerio de Ambiente", aseguró Barisone.



El funcionario se refirió a las características del fuego que azotan a La Pampa y volvió a insistir en la modalidad idónea para controlar los fuegos rápidos que se dan en la zona: "Las condiciones son extremas y desfavorables. No son aconsejables medios aéreos ya que los vientos no dan ventanas de ocasión. Se trabaja con cortafuegos. Desde el Snmf tenemos gente especialista en manejo del fuego que se han capacitado para este tipo de ocurrencias". Asimismo, volvió a hacer hincapié en la necesidad de prevención por parte de los gobiernos provinciales: "Estos fuegos extremos se combaten en prevención. Una picada limpia permite trabajar en el control del fuego".



En Rucanelo, departamento de Conhelo, el foco que se encontraba activo pasó a estado controlado y está en guardia de cenizas, gracias al operativo de combate de los brigadistas del Snmf en colaboración con los bomberos locales.



Por último, Barisone afirmó: "En este panorama, es una muy buena noticia no lamentar la pérdida de ningún brigadista. Lo que se necesita es poco personal pero idóneo y capaz. Sólo así se puede garantizar eficacia en el manejo del fuego y salvaguardar la vida de los brigadistas".



Por su parte, en la Patagonia se registraron dos focos que actualmente están en guardia de cenizas: uno en el noreste de Río Negro en la ruta 20 en Chocorí y el otro sobre la misma ruta, en Yaveran. Para el resto de la región no hay reporte de fuegos activos.