"Pescado hay, pero la venta está crítica", dicen desde Bajada Grande

"Algún pescadito sale, variado, pero con el calor no se vende mucho y estamos subsistiendo día a día", expresó el pescador. Y contó que "se vive y se saca para el día a día, no se puede hacer para más, la gente no tiene plata. Los fines de semana hay ventas, pero de lunes a viernes no viene nadie, es crítico".En tal sentido, aclaró que "pescado hay, pero está crítica la venta".Según contó sale "surubí, dorado, moncholito, patí. La gente busca el filet del armado, porque hacen milanesa; pero ahora está cortado y está saliendo más el moncholo". Sobre los precios, indicó que "hay variedad. El moncholo está entre 35 y 40 pesos; el armado 30, y el filet entre 70 y 80 pesos".Finalmente, el pescador elevó su reclamo a las autoridades de la comuna. "La gente no entra porque las calles están destrozadas, varios gobiernos nos prometieron arreglarlas pero no han hecho nada, la gente no quiere entrar para no romper los autos", dijo.Los puestos están ubicados en calles Larramendi y Estrada al final.