Recomendaciones para evitar la broncoaspiración en los bebés

Policiales Bebé de cuatro meses ingresó sin vida al Centro de Salud Carrillo

Georgina López, a cargo del Servicio de Pediatría del Centro de Salud Ramón Carrillo, dialogó cony brindó recomendaciones a la hora de amamantar y acostar al recién nacido, para evitar que se produzca ese reflujo que los puede llevar a la asfixia.En tal sentido, señaló que "muchas veces las condiciones no son las ideales, pero es necesario que el bebé esté solo para que no haya riesgo de asfixia, y que esté con sus brazos libres, siempre boca arriba; y tratar que tenga su provechito. Otra condición a tener en cuenta es que la familia no sea fumadora".El período de crecimiento en el cual puede ocurrir una broncoaspiración es relativa, ya que "hay bebés que tienen patología de base y tienen más predisposición, pero hasta los 6 meses, el bebé va a tener muchísimo más riesgo que un bebé más grande".Frente a una broncoaspiración lo primero que hay que hacer es concurrir al centro de salud más cercano, "muchas veces es posible hacer cosas y en otras situaciones no", señaló finalmente la pediatra del Carrillo.